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蘋果正打造親民版AirPods Max？爆料人士：售價將平近2500元

科技 20:30 2021/01/06

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有Twitter知名爆料人士（@LeaksApplePro）發布帖文指出，蘋果正著手研發平價版AirPods Max，並採用塑膠，價格約349美元（約2,705港元），即是比原版平約2,515港元。

蘋果公司（Apple）在2020年底，推出高階無線耳機AirPods Max，不過格價高達4,599港元就令不少人卻步，日前甚至再有以製作高科技產品豪奢版本聞名的Caviar，宣布推出18K金的AirPods Max，售價5,220美元（逾4萬港元）。

但是日前有Twitter知名爆料人士（@LeaksApplePro）發布帖文指出，蘋果正著手研發平價版AirPods Max，並採用塑膠，價格約349美元（約2,705港元），即是比原版平約2,515港元。

【機迷熱話】傳任天堂Switch Pro有望今年亮相！4K版＋晶片升級

AirPods Max缺點初現　用戶投訴耳罩出現水珠積聚問題

事實上，價格親民或代表著AirPods Max的功能或規格可能縮水，如循降低成本的方向，或降低音質。不過目前未能確認蘋果傳聞正研發的AirPods Max親民版，會循哪一方面定價。

而該爆料人士亦表示，無法提供平價版AirPods Max確切推出的日期。以上的傳聞仍有待官方公布。

【史上最貴】俄羅斯公司宣布推出18K金版AirPods Max　叫價83萬

責任編輯：張寶燕

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