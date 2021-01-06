【英品牌疫市擴充】英國皇家認證朱古力品牌Charbonnel et Walker　進駐中環太子大廈

▲ 英國朱古力品牌Charbonnel et Walker將於中環太子大廈設置全新銷售點。（Charbonnel et Walker提供圖片）

疫情打擊實體零售店，英國皇家認證朱古力品牌Charbonnel et Walker卻宣布，繼去年11月正式登陸香港後，將於中環太子大廈設置全新銷售點，並參考倫敦Covent Garden（柯芬園）的懷舊鮮花「車仔檔」造型，充滿英倫風格亦突顯品牌始創於 1875年的悠久歷史。

【英國品牌】倫敦朱古力品牌Charbonnel et Walker 正式登陸香港

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客人可購買招牌松露朱古力，如著名Pink Marc de Champagne Truffles售228元，以粉紅色士多啤梨白朱古力配上牛奶朱古力香檳酒心。Milk Sea Salt Caramel Chocolate Truffles售228元，以海鹽中和朱古力甜味，則適合不太嗜甜的客人。其他口味包括以開心果為主角的Pistachio Chocolate Truffles及內餡是Tiptree士多啤梨醬軟心的Strawberries & Cream Truffles。

特別節日如情人節和農曆新年更將供應限定禮盒，送禮自用皆宜。客人亦可選擇於品牌網上商店購買 Charbonnel et Walker 的多款朱古力。

Charbonnel et Walker

地址：中環太子大廈1樓137-138號舖近側

營業時間：星期一至星期日 上午11時至晚上8時

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責任編輯：朱悅瀅

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