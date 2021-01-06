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【回顧2020年】K11集團中港去年下半年銷售額按年大增45%　靠哪些招式吸客？

商業 18:33 2021/01/06

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K11集團公布2020年下半年銷售額，並指出錄得強勁增長。

2020年在疫情陰霾下，本地零售受到打擊。但有零售商反映，下半年開始銷售有回升跡象。K11集團公布2020年下半年銷售額中，香港及內地的銷售額按年增長45%，而單計香港的銷售額更是按年大增56%。

K11 MUSEA的金卡會員人數，大幅提升358%，會員銷售額則同期提升156%。至於K11購物藝術館的會員銷售額，按年上升30%。雖然去年爆發疫情，但K11 MUSEA內的K11 Art & Cultural Centre及K11雕塑公園，於去年9月正式開幕，並設有多件博物館級別的收藏品。

【消費優惠】新一年優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

踏入2021，K11 MUSEA繼續推出一系列特色體驗，包括光影藝術裝置《Globoscope》，以及其他如：節日市集、綫上及綫下同步表演等活動，以吸引消費者。

內地4城市　去年下半年銷售額升35%
另外，內地消費復甦趨勢強勁，K11在內地4個城市，包括上海、武漢、瀋陽和廣洲的銷售額，於2020年下半年按年升幅為35%。武漢K11 Art Mall II館及AVENUE 11相繼開幕，內地K11在12月前三周銷售額，更按年增長50%。

責任編輯：馬意文

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疫情 文娛藝術 零售 雕塑 銷售 武漢 瀋陽 上海 表演 博物館

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