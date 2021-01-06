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【樓市熱話】誤信「淡友」謠言錯過上車時機 網友大嘆白交一年24萬租

環球政經 19:13 2021/01/06

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受各種不利因素影響，有不少人都預計樓市會有下跌跡象，但似乎事實上卻與預期有所不同，樓市的真實情況比我們想像中好得多。有網友在討論區大套苦水，指自己誤信「淡友」 ，深怕樓市會下跌，因此放棄置業計劃,指自己白白交了24萬租，相當不值。

    點擊圖片放大
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【樓市熱話】50萬首期係咪買唔到屯門樓？ 網民：買個車位就夠:【下一頁

有網友安慰樓主說，今年樓市的確有些波動如果你的物業價值500萬，跌3%，已經比樓主的全年租金貴，更何況，跌幅有時不止10%，風險可大可小。有「好友」見到該網友的意見後，反應相當大，指多得這些「淡友」或假「淡友」才會令樓主誤信謠言，錯失上車最佳時機。

【樓市熱話】花1000萬買樂富居屋 網民：私樓質素差？管理費貴？：【下一頁

另外有較中立的網民則指出，用租金直接與樓價格類比並不實際, 應該以自己的經濟能力為準。編者對此網友的意見也較為認同，畢竟每年都有不少有關樓市或經濟大環境的分析或傳言，培養獨立的思考與分析能力才能幫助大家在更佳的時間點「上車」「入市」。

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責任編輯：翁嘉陽

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