【樓市熱話】誤信「淡友」謠言錯過上車時機 網友大嘆白交一年24萬租

受各種不利因素影響，有不少人都預計樓市會有下跌跡象，但似乎事實上卻與預期有所不同，樓市的真實情況比我們想像中好得多。有網友在討論區大套苦水，指自己誤信「淡友」 ，深怕樓市會下跌，因此放棄置業計劃,指自己白白交了24萬租，相當不值。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【樓市熱話】50萬首期係咪買唔到屯門樓？ 網民：買個車位就夠:【下一頁】

有網友安慰樓主說，今年樓市的確有些波動如果你的物業價值500萬，跌3%，已經比樓主的全年租金貴，更何況，跌幅有時不止10%，風險可大可小。有「好友」見到該網友的意見後，反應相當大，指多得這些「淡友」或假「淡友」才會令樓主誤信謠言，錯失上車最佳時機。

【樓市熱話】花1000萬買樂富居屋 網民：私樓質素差？管理費貴？：【下一頁】

另外有較中立的網民則指出，用租金直接與樓價格類比並不實際, 應該以自己的經濟能力為準。編者對此網友的意見也較為認同，畢竟每年都有不少有關樓市或經濟大環境的分析或傳言，培養獨立的思考與分析能力才能幫助大家在更佳的時間點「上車」「入市」。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：翁嘉陽