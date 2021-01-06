【德國疫情】默克爾延長全國封城至月底 收緊部分防疫措施

德國新冠肺炎疫情持續，為遏止新冠肺炎於德國持續蔓延，德國政府決定延長全國封城措施多3星期至1月底，而商店、餐廳及學校繼續關閉。另一方面，德國收緊部分防疫措施，包括限制爆疫地區居民的活動範圍、以及強制高風險地區人士接受兩次新冠病毒檢測。

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德國總理默克爾（Angela Merkel） 與16個州代表於周二開會後同意延長全國封城措施至今月31日，並收緊部分防疫限制。

默克爾表示，變種新冠病毒的出現使德國形勢更為緊急，國民需密切留意，因德國正面臨前所未見的疫情。

新防疫措施包括，爆疫地區的市民只准在城鎮15公里範圍內活動，有約6分1地區的居民受影響。

另外，來自高風險地區的人士必須接受兩次新冠病毒檢測，即使首次檢測呈陰性，仍需隔離5日，及後再接受第2次檢測。

由於學校關閉，父母均享有額外10日假期照顧子女，單親家庭則有20日假期。同時亦收緊私人家庭聚會人數上限。

德國周二（5日）單日錄得11,900宗新冠肺炎確診，944名患者死亡。

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責任編輯：郭麗明