【美國大選】喬治亞州參議院選舉結束　民主黨候選人先行宣布勝選

美國喬治亞州第二輪參議院選舉結束，是次選舉將選出兩名參議員，現時該州的兩席均由共和黨把持。多間美媒預計民主黨先下一城，奪得其中一席。在開出97%的選票後，代表民主黨的黑人牧師華諾克（Raphael Warnock）已在官方結果出爐前先行宣布當選，他的對手是共和黨的萊夫勒（Kelly Loeffler），華諾克暫時領先對手3萬多票。若華諾克成功當選，將是該州第一名黑人參議員，亦是喬治亞州20年來首位民主黨參議員。

另一席將由民主黨的奧索夫（Jon Ossoff）對上共和黨的珀杜（David Perdue），從已公布的選票結果顯示，兩人得票差距不足0.1%，珀杜以微弱優勢領先。

共和黨無論如何都要在喬治亞州拿下一席，以保參議院話語權。民主黨如果成功從共和黨身上搶下兩席，參議院共和兩黨席數將變成50：50。按規例，若參議院投票打平手，身為參議院議長的副總統將投下決定性的一票，而現時候任的副總統為民主黨的賀錦麗（Kamala Harris）。

假設民主黨成功攻下喬治亞州兩席，將實施完全執政。候任總統、副總統、眾議院及參議院均由民主黨控制，將大大減輕拜登（Joe Biden）的施政壓力。

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