【機迷熱話】傳任天堂Switch Pro有望今年亮相！4K版＋晶片升級

▲ 綜合外媒消息，Switch Pro主要會在畫質、規格上升級，除了支援4K解像度之外，還可能會採用NVIDIA DLSS 2.0 技術的客製化晶片。

雖然外國有不同業界分析師紛紛預測，任天堂Switch系列會是2021年最暢銷遊戲主機，惟相比其他競爭對手如Sony PS5、微軟Xbox Seris X 等機款均支援4K畫質，就有明顯落差。據外媒BGR報道，長期關注遊戲行業、市場調查分析機構Ampere Analysis的分析師Piers Harding-Rolls預測，任天堂於今年推出旗下新一代強化版的Switch Pro 主機可能性極高。

綜合外媒消息，Switch Pro主要會在畫質、規格上升級，除了支援4K解像度之外，還可能會採用NVIDIA DLSS 2.0 技術的客製化晶片，邊過AI演算法與深度學習，更大幅度地提升遊戲影格率，並帶來更精細畫質的視覺體驗。預計售價落在399美元（約港3,093元）左右。

不過以上有關Switch Pro 新款遊戲主機的相關傳聞，目前尚未獲得任天堂官方的證實。

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料售超過2400萬部Switch PlayStation VR明年才亮相

該分析師另預測，任天堂會在今年內累積銷售超過2400萬部Switch，並持續在次世代遊戲主機競爭中，維持超越Sony及微軟主機銷售表現。

而Sony與微軟陣營方面，分析師認為PS4 Pro與Xbox One S都會在今年進入停產階段；PS5累積銷量將會超過Xbox Series X及Xbox Series S的銷量總和。至於早前同樣有不少傳聞的新款PlayStation VR則未會在今年亮相，預計要等到2022年才會對外公布。

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責任編輯：張寶燕