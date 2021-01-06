【網民熱話】英民宿一日只供10小時暖氣　業主夾硬搶走私伙暖爐

出外旅行，有不少人都會用Airbnb租住民宿。但民宿質素參差，如果有事發生，人在外國就變得求助無門。在討論區，就有人出文訴苦，稱近日到蘇格蘭留學，天氣寒冷，卻遭民宿業主告知一日只可開10小時暖爐，還強行搶走事主自行購買的暖爐。

事主指民宿業主在到達後才告知他暖氣只在每日早上六時至中午十二時，及下午六時半至晚上十一時供應。但蘇格蘭近日天氣寒冷，「每日日頭都已經喺0度左右徘徊。夜晚體感結冰咁款」，事主指自己「全日著羽絨都唔掂」。而且蘇格蘭實施四級區域限制，要求居民留在家中，所以希望可以全日開暖氣，但遭民宿業主拒絕。事主之後買了暖爐，但民宿業主卻趁他不在時進入單位內，並發訊息給他指發現單位內有暖爐，「我心諗我d財物喺曬裏面你無問過我就入黎？」事主回到單位後，民宿業主稱因為暖爐導致火警鐘響以及保險不受保，而沒收暖爐。「佢仲敲門入黎夾硬搶走個爐，話如果唔係就趕我走。」又不願意延長暖爐供應時間，因一日成本會高達50 pounds（約529元港幣）。事主求助無門，只好在討論區發文，詢問有沒有人有類似經歷，希望找到解決方法。

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有網民就建議事主找相關部門協助，「同Airbnb投訴啦，最好有錄音同相」，「Airbnb有cancallation policy（取消政策），睇返清楚，Review（評論）寫臭佢就玩完」，「同偷野冇分別啦，你可以報警/ 搵airbnb，唔洗同佢客氣」。

不過，亦有網民指出這是當地文化，認為是事主有錯在先，「見大家一面倒撐樓主, 我就真係覺得佢掉哂香港人D 面」，「巴打咁好明顯係你唔啱，佢作為一個landlord（房東）所作所為完全合情合理合法」，「不嬲係咁，我暖氣開7-10 and 18-22，正常英國人都係咁上下」。

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責任編輯：黃苑筠