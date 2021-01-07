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【英國疫情】國泰航空1月12日復飛前往倫敦希斯路航班　空勤人員改在荷蘭停留

Hot Talk 13:43 2021/01/07

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國泰1月12日重啟前往英國航班，但英國返港客機未有重啟日期。

港府上月禁止由英國出發的載客航班來港，國泰航空 （00293） 早前剎停所有來往英國的航線。國泰航空最新公布，為協助需要赴英的旅客，國泰航空將於1月12日恢復運營從香港飛往倫敦希斯路機場（LHR）的航班。

國泰補充，因應政府仍然禁止所有英國載客航班入境，將繼續暫停從倫敦及曼徹斯特出發的來港航班，暫定至1月25日。

國泰向員工表示，由於港府禁止曾留英國的人士入境，營運赴倫敦航班的空勤人員，會轉至荷蘭阿姆斯特丹停留休息，並會營運阿姆斯特丹回港客運航班，或直接乘搭只載貨航班回港。國泰強調，因應倫敦疫情，不會在倫敦安排任何清潔、膳食等地勤人員上機，若機組人員須與地勤人員接觸，要派發額外個人防護裝備。

約翰遜宣布第三度全國封城抗疫 直至2月中旬，可見【下一頁】

從香港前往倫敦希斯路機場

CX251：將於1月12、14、15、17、18、21及24日出發

從倫敦希斯路機場前往香港

CX252：取消，直至1月25日

更多國泰和航空界新聞，可留意【航空告急】專頁

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編輯：麥德銘

香港股票 疫情 國泰航空 曼徹斯特 倫敦 國泰航空（00293）

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