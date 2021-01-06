【美股焦點】蘋果CEO庫克去年人工加28%　達1477萬美元　另獲贈過億美元股份

▲ 庫克去年現金薪酬按年增長28%。

蘋果公司（美︰AAPL）周二 (5 日) 發布了年度股東大會通知，並同時披露了公司高層於2020年的薪酬。行政總裁庫克 (Tim Cook) 去年全年的薪酬總額為1477萬美元（約1.15億港元）。換言之，他的薪酬較2019年的1156萬美元高約28%，但低於2018年的1568萬美元。

除薪酬收入外，去年9月，庫克亦獲得價值超過1億美元的股份，條件是確保他繼續擔任蘋果CEO直到2025年，股票進帳遠高於他的薪資所得。庫克還在去年8月份，出售了1.317億美元的蘋果股票。

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蘋果還花費了超過100萬美元用於與庫克工作有關的其他費用，主要是通過大約47萬美元的安全開支及43萬美元的個人航空旅行費用。庫克去年的基本工資為300萬美元，與往年持平，不過他可獲得1070萬美元的激勵薪酬，略低於理論可得到最高的1200萬美元。

蘋果表示，庫克的收入是其中位數員工的256倍，後者在2020年的收入中位數為57783美元。庫克的薪酬是普通蘋果員工的200倍，儘管該公司表示，工人的薪資中位數去年並未增加到嚴重影響其CEO薪酬比率。

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編輯︰侯景成