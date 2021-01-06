【樓市現象】 準買家怕樓價快反彈加快入市 新元朗中心放盤一天 上車客火速680萬接貨

踏入新一年，一手市場暫未有大型全新項目開售，最近樓市焦點集中於二手市場，樓市氣氛也明顯好轉，不少準買家怕之後樓價會出現反彈，趁現在部份持貨心態軟弱的業主仍肯減價，趁機會找尋減價盤。最近一個新元朗中心的2房單位，放盤一天即獲承接。

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中原地產分行經理林頌宜表示，最近市場氣氛好轉，剛需購買力紛紛回流，趁樓價反彈前加快入市。新元朗中心本月已錄得3宗成交，其中2座極高層A室，實用面積485平方呎，兩房間隔，業立原叫價700萬元，放盤僅一天，減價20萬元，即獲買家以680萬元承接，折合實用呎價14,021元。

▲ 新元朗中心位於港鐵元朗站上蓋，交通便利

中原地產分行經理林頌宜表示，最近市場氣氛好轉，剛需購買力紛紛回流，趁樓價反彈前加快入市。新元朗中心本月已錄得3宗成交，其中2座極高層A室，實用面積485平方呎，兩房間隔，業立原叫價700萬元，放盤僅一天，減價20萬元，即獲買家以680萬元承接，折合實用呎價14,021元。

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林頌宜表示，買家為上車客，心儀新元朗中心位置便利，深知屋苑罕有放盤，見上址新放盤，而且屬極高層，景致十分開揚，怕錯過入市機會，故火速拍板承接。

原業主則於2013年10月以428萬元買入單位，持貨約7年，帳面獲利252萬元，單位期內升值59%。

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記者：陳詠妍