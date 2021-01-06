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【ET講股通】孫運喜：彈弓口 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

股市 18:44 2021/01/06

分享：

港股表現反覆，恒指全日倒升42點，收報27692點。大市總成交2,181億元，續維持活躍。騰訊 （00700） 升2.2%，滙豐 （00005） 升3.4%，中移動 （00941） 升1.2%；友邦 （01299） 回軟3.7%。

市場資金充裕  成交續逾2千億

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，紐交所「彈弓口」，又轉軚指考慮重新評估是否將3大中資電訊股除牌，港股先跌後升，表現算有交待。港股形勢偏好，可從以下3方面分析：

一、美國總統特朗普快將落台，人走茶涼，何況未來十多天亦未必有力分身搞中資股；

二、成交持續企穩2千億元以上，反映市場資金充裕，多個板塊大翻身，包括物管、基建股等；

三、重磅股開始有表現，滙豐突破下降軌，中移動向上挑戰50天綫，騰訊突破下降軌。

外圍添動盪  短綫不排除整固

惟短綫而言，不排除會有整固。首先，恒指RSI進入70以上超買區。其次，美國喬治亞州參議院選舉，兩席或落入民主黨手上。美滙指數下試89，10年債息突破1厘，納指期貨在亞洲時段跌2%。美股滙債震盪，或一定程度影響亞洲股市。

【「ET講股通」問股環節，包括︰新意網、碧桂園服務、金風科技、中升控股、阿里巴巴︰立即觀看

 

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本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

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