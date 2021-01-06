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啟德MONACO搶頭啖湯　料成今年頭炮新盤　會德豐黄光耀：樓價上半年料升8%

股樓投資 20:32 2021/01/06

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農曆新年前夕，向來是樓市淡季，惟仍有發展商推出全新盤，除了南豐與港鐵（00066）合作發展的將軍澳日出康城LP6外，會德豐地產旗下的啟德MONACO也登場。會德豐地產常務董事黃光耀說，原計劃去年底推出MONACO，但疫情肆虐，影響政府審批預售樓花同意書的進度，故延至現時才推出項目，又認為現時是合適時機推盤，預計最快下周賣樓。

黃光耀說，去年啟德並無任何新盤推出，主要受政府批文時間影響，故MONACO可說是相隔一年後，首個在啟德推出的新盤。談到項目定價，他說將參考附近物業成交價，如同系Oasis Kai Tak，以及近期鐵路上蓋物業的成交價。以Oasis Kai Tak為例，近期招標賣出的兩伙低座特色戶，套現逾8,300萬元，實用呎價約3.1萬元及3.2萬元左右。

資料顯示，MONACO是KAI TAK HARBOUR系列首個項目，分2期推售，第1期為第2A及2B座，提供399伙，設開放式至三房間隔，其中標準單位佔388伙；特色單位則有1伙。

談到今年樓價，黃光耀說，香港即將有疫苗接種，相信經濟開始復甦，料利好樓價，又指去年疫情肆虐，惟樓價沒有大跌，二手成交量更不跌反升，反映剛性需求強勁，加上資金一直沒有出路，尤其是北水，料通關後，將有非常龐大的資金流入香港樓市。他預計，全球疫情回穩後，樓市亦會逐漸穩步向上，上半年可望有約8%升幅。

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撰文 : 黄卓賢

會德豐地產 啟德 MONACO

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