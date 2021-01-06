  • 17°C
香港時間 : 2021106日 (三) 19:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港鐵沿綫新盤】日出康城LP10登場　戶型分布搶先睇　 發展商：項目有十全十美優勢

股樓投資 19:06 2021/01/06

分享：

雖然疫情肆虐，但近期確診數字有回落跡象，發展商即急不及待，更趕於農曆新年前賣樓，其中南豐與港鐵（00066）合作發展，位於將軍澳日出康城的臨海住宅項目LP10，早前已獲發預售樓花同意書，預計未來兩周內開放示範單位，料最快今個月內，即農曆新年前賣樓。

南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪說，LP10屹立日出康城海角之端，與海僅距約38米，傲視藍塘海峽至港島東海景，而且是港鐵沿綫項目，故對項目銷情有信心。談到定價，盧子豪說，項目甚有優勢，以戶型為例，標準單位提供9款戶型（詳情見圖），而且三房、四房的標準單位均有海景，是同區少有，加上區內商場落成，又是鐵路沿綫項目，未來更有跨海大橋，坦言這些因素都會在定價反映。

LP10展覽廳位於九龍灣啟匯1樓及3樓，合共逾43,000平方呎，並將設有7個示範單位：3個為經改動示範單位；4個是無改動示範單位。

他續說，雖然疫情肆虐，但樓價期間沒有大跌，若看二手住宅成交量，更不跌反升，顯示樓市剛性需求強勁。談到後市，他認為，各地政府已開始為民眾注射疫苗，而港府最快下月開始，相信有助紓緩疫情，故對今年樓市有信心。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

值得留意的是，發展商強調「LP10」有以下十全十美優勢：

1）海景優勢 ─ 臨海而建，屹立日出康城海角之端，與海僅距約38米，傲視藍塘海峽至港島東海景；全數3、4房標準單位均享海景。

2）交通優勢 ─「LP10」設有行人通道10連接港鐵康城站，由港鐵康城站前往港鐵鰂魚涌站只需約16分鐘，前往港鐵觀塘站亦只需約17分鐘，發揮一脈雙連「雙核心CBD優勢」；鐵路網絡愈趨完善，隨處往返，就在一瞬之間。

3）基建優勢 ─ 長約1.8公里的將軍澳跨灣連接路(興建中) ，將是全港首條同時具備行車道路、單車徑及行人路的環保概念橋樑；連接將軍澳 – 藍田隧道(興建中) ，經將軍澳市中心直達東區海底隧道，車程只需約5分鐘；連接T2主幹路(興建中) 及中九龍幹線(興建中)，由將軍澳往返西九龍，車程只需約18分鐘。

4）社區配套優勢 ─「LP10」設有行人通道10連接全新約48萬平方呎「The LOHAS康城」商場，包羅各式各樣時尚品味商戶、環球餐飲，兼享全港最大型室內溜冰場及將軍澳區內最大型戲院，提供6個影院，勢成將軍澳新地標。加上將軍澳區內雲集多個特色商場，生活輕鬆便捷。

5）空間優勢 ─ 項目標準單位戶型由2房至4房，戶戶匠心開則，空間方正實用，中高層單位層與層之間的高度高達3.5米。

6）室內佈局及配置優勢 ─ 由著名室內設計事務所精心匠建，賦予空間更多靈活性、功能性與想像；選材用料極盡講究，全線單位均備有歐美品牌家居配置。

7）綠色建築及宜居優勢 ─ 項目強調與周邊環境相融，和諧一致、動靜互補；「LP10」已榮獲多項符合身心精神健康及綠色建築的國際認證。

8）Eco-Rich可持續發展優勢 ─ LOHAS社區及「LP10」內多項綠色生活配套，與自然環境親和，永續發展。

9）多元會所及綠化空間優勢 ─ 住客會所及綠化空間佔地近6萬平方呎，戶外戶內設施動靜皆宜應有盡有。會所更前臨環迴270度海景，開揚醉人景致一覽無遺。項目更設多個綠化園區，是調劑身心、舒緩壓力的靜謐天地。日出康城坐擁逾百萬平方呎綠化休憩空間，當中包括約20萬平方呎日出公園及動感公園，綠色生活一一俱備。

10）教育優勢 ─ 將軍澳區內名校林立，匯聚多間國際學校及專上學府，包括法國國際學校及思貝禮國際學校，香港科技大學及香港知專設計學院亦近在咫尺，啟迪下一代豐盛未來。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黄卓賢

將軍澳 日出康城 LP10 港鐵 南豐

上一篇文章

【樓市熱話】誤信「淡友」謠言錯過上車時機 網友大嘆白交一年24萬租

下一篇文章

【中東局勢】特朗普女婿再建功　波斯灣四國與卡塔爾恢復邦交
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

手持200萬現金 兩間供滿單位 網民提出3大疑問 考慮再置物業
手持200萬現金 兩間供滿單位 網民提出3大疑問 考慮再置物業
【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
【公屋富戶】公屋居民被揭瞞報逾千萬資產　被判監14天
【公屋富戶】公屋居民被揭瞞報逾千萬資產　被判監14天
【內房減債】恒大出絕招清商舖　「0元購」做業主餘額分十年還
【內房減債】恒大出絕招清商舖　「0元購」做業主餘額分十年還
【大行點睇】反壟斷監管困擾　最壞情況阿里巴巴值幾錢？　高盛指至少值呢個價
【大行點睇】反壟斷監管困擾　最壞情況阿里巴巴值幾錢？　高盛指至少值呢個價
【失業良方】 「特別愛增值」計劃 450項課程任揀 津貼上限 5,800元
【失業良方】 「特別愛增值」計劃 450項課程任揀 津貼上限 5,800元