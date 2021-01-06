【港鐵沿綫新盤】日出康城LP10登場　戶型分布搶先睇　 發展商：項目有十全十美優勢

雖然疫情肆虐，但近期確診數字有回落跡象，發展商即急不及待，更趕於農曆新年前賣樓，其中南豐與港鐵（00066）合作發展，位於將軍澳日出康城的臨海住宅項目LP10，早前已獲發預售樓花同意書，預計未來兩周內開放示範單位，料最快今個月內，即農曆新年前賣樓。

南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪說，LP10屹立日出康城海角之端，與海僅距約38米，傲視藍塘海峽至港島東海景，而且是港鐵沿綫項目，故對項目銷情有信心。談到定價，盧子豪說，項目甚有優勢，以戶型為例，標準單位提供9款戶型（詳情見圖），而且三房、四房的標準單位均有海景，是同區少有，加上區內商場落成，又是鐵路沿綫項目，未來更有跨海大橋，坦言這些因素都會在定價反映。

LP10展覽廳位於九龍灣啟匯1樓及3樓，合共逾43,000平方呎，並將設有7個示範單位：3個為經改動示範單位；4個是無改動示範單位。

他續說，雖然疫情肆虐，但樓價期間沒有大跌，若看二手住宅成交量，更不跌反升，顯示樓市剛性需求強勁。談到後市，他認為，各地政府已開始為民眾注射疫苗，而港府最快下月開始，相信有助紓緩疫情，故對今年樓市有信心。

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值得留意的是，發展商強調「LP10」有以下十全十美優勢：

1）海景優勢 ─ 臨海而建，屹立日出康城海角之端，與海僅距約38米，傲視藍塘海峽至港島東海景；全數3、4房標準單位均享海景。 2）交通優勢 ─「LP10」設有行人通道10連接港鐵康城站，由港鐵康城站前往港鐵鰂魚涌站只需約16分鐘，前往港鐵觀塘站亦只需約17分鐘，發揮一脈雙連「雙核心CBD優勢」；鐵路網絡愈趨完善，隨處往返，就在一瞬之間。 3）基建優勢 ─ 長約1.8公里的將軍澳跨灣連接路(興建中) ，將是全港首條同時具備行車道路、單車徑及行人路的環保概念橋樑；連接將軍澳 – 藍田隧道(興建中) ，經將軍澳市中心直達東區海底隧道，車程只需約5分鐘；連接T2主幹路(興建中) 及中九龍幹線(興建中)，由將軍澳往返西九龍，車程只需約18分鐘。 4）社區配套優勢 ─「LP10」設有行人通道10連接全新約48萬平方呎「The LOHAS康城」商場，包羅各式各樣時尚品味商戶、環球餐飲，兼享全港最大型室內溜冰場及將軍澳區內最大型戲院，提供6個影院，勢成將軍澳新地標。加上將軍澳區內雲集多個特色商場，生活輕鬆便捷。 5）空間優勢 ─ 項目標準單位戶型由2房至4房，戶戶匠心開則，空間方正實用，中高層單位層與層之間的高度高達3.5米。 6）室內佈局及配置優勢 ─ 由著名室內設計事務所精心匠建，賦予空間更多靈活性、功能性與想像；選材用料極盡講究，全線單位均備有歐美品牌家居配置。 7）綠色建築及宜居優勢 ─ 項目強調與周邊環境相融，和諧一致、動靜互補；「LP10」已榮獲多項符合身心精神健康及綠色建築的國際認證。 8）Eco-Rich可持續發展優勢 ─ LOHAS社區及「LP10」內多項綠色生活配套，與自然環境親和，永續發展。 9）多元會所及綠化空間優勢 ─ 住客會所及綠化空間佔地近6萬平方呎，戶外戶內設施動靜皆宜應有盡有。會所更前臨環迴270度海景，開揚醉人景致一覽無遺。項目更設多個綠化園區，是調劑身心、舒緩壓力的靜謐天地。日出康城坐擁逾百萬平方呎綠化休憩空間，當中包括約20萬平方呎日出公園及動感公園，綠色生活一一俱備。 10）教育優勢 ─ 將軍澳區內名校林立，匯聚多間國際學校及專上學府，包括法國國際學校及思貝禮國際學校，香港科技大學及香港知專設計學院亦近在咫尺，啟迪下一代豐盛未來。

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