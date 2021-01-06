【轉數快】轉數快帳戶突破687萬個 一年驟增逾285萬個新登記

▲ 去年本港慘受疫情重創，但轉數快卻疫轉商機，累計新增逾285萬個新登記。

快速支付系統「轉數快」（FPS）又有最新數據，根據香港銀行同業結算公司的統計，截至去年底止，累計錄得逾687萬個帳戶登記，一年驟增超過285萬個新登記，增幅高達71%。專家指，電子支付上客量續創新高，主要凸顯疫下刺激綫上服務需求急增。

展望2021年的前景，業界以3大主因，相信無論是上客量、交易宗數及金額，相信續刷出新紀錄再闖新高，大躍進包括︰

（1）去年冬至日（2020年12月21日）再多4個政府部門接受市民以「轉數快」（FPS）繳費，如公司註冊處、入境事務處、破產管理署及運輸署，會配置「轉數快」二維碼。目前接受轉數快繳費的政府部門增至7個，今次更新更是繼2019年11月，政府接受以「轉數快」繳交稅款、差餉及地租和水費後，再度擴充至其他政府部門。政府預告，未來會繼續推動使用「轉數快」。

轉數快現時上月新增可在4個政府部門繳費，詳情可看【下一頁】

（2）此外，去年12月再提升相關的系統功能，完成支援身分證號碼作為轉數快識別碼，打工仔可綁定身分證作出糧等更廣泛用途，而不少零售銀行皆指，會支持客戶登記以身分證號碼，綁定銀行戶口以作收款等，令過數更快 。再者，專家如香港資訊科技商會榮譽會長方保僑曾公開表示，新增身分證號碼識別，可為「轉數快」提供多一種選項，亦方便出糧等。新功能亦在私隱及安全性方面問題不大。業界更預期， 將來更可方便政府及大機構等，作加強版的升級服務，可用場景包括稅局退稅、政府派錢、公司作出糧戶等。

（3）第4波疫情暫難清零，且有分析指錢銀的病毒較廁板高數以10倍計，遂令老中青族皆習慣利用電子錢包，如馬迷投注，以至老友記作交水電煤等公用事業，故令綫上服務更普及化。

上月新增帳戶33.9萬個 去年第2高

另一邊廂，單以按月的新登記來看，上月新增上客帳戶亦有33.9萬個，乃去年第2高；綜觀全年最多新增上客帳戶的月份，分別為︰6月份的按月急增逾35萬個帳戶；而7月份為單月增幅最勁的第3大月份，按月驟增約29萬個戶口。由此可見，新客經歷持續數月的高速增長，未見放緩，市料將持續錄得強勁的增長勢頭。

至於以年度化比併，2019年底轉數快的帳戶僅為402萬個，去年合共錄得逾285萬個新增帳戶登記；至於累計交易宗數更達1,650萬宗，涉及交易額超逾1.9萬億元，再創新紀錄。

轉數快自2018年9月底全面推出，至今逾兩年的時間，已經錄得近688萬個帳戶登記，按本港約750萬人口來說，滲透率相當高。金管局發言人曾指，轉數快的帳戶登記數目有別於用戶人數，因為一個用戶可以登記多於一個帳戶代號（例如手機號碼及電郵地址），並綁定多於一個戶口 。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪