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【內媒評選】2020中國十大最醜陋建築物名單出爐！內地網民：簡直是醜出天際

環球政經 18:26 2021/01/06

分享：

近日，內地媒體《建築暢言網》舉辦了「中國十大醜陋建築評選」，以9項評選標準y評分，包括建築使用功能是否合理、與周邊環境和自然條件是否和諧、有否抄襲、崇洋、仿古，或是背後有沒有拙劣的象徵、隱喻等。榜首由廣州融創大劇院奪下這是由倫敦建築事務所設計，以中國紅色的蛋形建築，上面有金色的絲綢刺繡及紋身花紋，更曾被 CNN 稱為「2021 年最期待的建築」，只能說中西美學存在差異。

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第二名為吉林延邊長白山長白天地度假酒店，被指建築形態誇張粗暴，尺度失調，十分浪費；季軍則為重慶武隆的飛天之吻，被指是譁眾取寵，立意低俗，造型拙劣，破壞自然景觀。其餘建築物分別為江蘇南京蜂巢酒店、貴州興義萬峰湖吉隆堡酒店、河北滄州吳橋國際雜技大劇院、廣西河池丹泉酒業文化館、江西省圖書館新館、廣東茂名青少年活動中心及陝西寶雞聯盟大橋。

更多詳情：

  • 榜首由廣州融創大劇院奪下。（圖片來源：土木在線微博）
  • 亞軍為長白山長白天地度假酒店。（圖片來源：土木在線微博）
  • 中國重慶新景點「飛天之吻」為季軍。（圖片來源：土木在線微博）
  • 第4名：江蘇南京蜂巢酒店。（圖片來源：土木在線微博）
  • 第5名：貴州興義萬峰湖吉隆堡酒店。（圖片來源：土木在線微博）
  • 第6名：河北滄州吳橋國際雜技大劇院。（圖片來源：土木在線微博）
  • 第7名：廣西河池丹泉酒業文化館。（圖片來源：土木在線微博）
  • 第8名：江西省圖書館新館。（圖片來源：土木在線微博）
  • 第9名：廣東茂名青少年活動中心。（圖片來源：土木在線微博）
  • 第10名：陝西寶雞聯盟大橋。（圖片來源：土木在線微博）

不少網民紛笑指，「第一名毫無爭議，真佩服當地領導的審美」、「真的都醜，評價客觀」、「簡直是醜出天際」等留言；但亦有部分網民指只有前3名是實至名歸，應該全部拆除，其餘看起來是正常。

 

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責任編輯：潘曉豐

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