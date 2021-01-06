【新股IPO】新紐科技9600首日掛牌股價潛水 跌6% 每手帳面蝕208元

今日掛牌兩新股一升一跌，IT解決方案提供商新紐科技（09600）招股期間都獲不少投資者垂青，可惜上市表現卻未如人意。新紐科技首日掛牌股價低開5.5%，報4.12元，即使早段曾倒升，但亦僅曇花一現，升3.7%至4.52元，並以全日低位4.1元收市，較招股價4.36元，跌近6%，全日成交約1.88億股，涉資8.3億元；每手800股，一手帳面蝕208元。

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新紐科技昨日暗盤高開逾12.4%，報4.9元，最高曾升至5.6元，較招股價4.36元，升28%，可惜後勁不繼，終以微升0.9%收市，報 4.4元。該股公開認購錄得超購445.57倍，經重新分配後，公開發售股數增至50%；以招股上限4.36元定價，每手800股，中籤率為16%；獨家保薦人為未來金融。

是次集資所得，其中80%主要用於在上市後五年內開發新解決方案及升級現有解決方案，方法為吸引及留住高素質技術人員、擴大公司的辦公室、購買軟件產品及設備以及斥資與業內專家及機構合作；10%用於加大公司的銷售及營銷力度；餘下10%主要用作營運資金及其他一般企業用途。

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記者：張以正