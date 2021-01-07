【Now E】宅在家煲劇有咩揀？　Now E回顧2020年熱播節目《上流寄生族》、《夫妻的世界》、《出貓特攻隊》

▲ 港人自去年起便宅在家自娛，到底哪幾部劇集是2020年最受歡迎？

港府日前公布延長限聚令至本月20日，並預計在農曆新年放寬的機會不大。港人自去年起便宅在家自娛，到底哪幾部劇集是2020年最受歡迎？Now E回顧的2020年熱播節目中，包括獲獎無數的《上流寄生族》和大熱韓劇《夫妻的世界》等。

盤點5部大熱劇集：

1. 《上流寄生族》

首部亞洲及非英語電影獲得奧斯卡金像獎最佳影片獎。講述貧窮的一家四口，如何依靠一個又一個謊言和人為意外，為一個富有家庭工作。圍繞謊言和富有家庭地下室的秘密，展開的故事。

【防疫抗疫基金】限聚令下戲院須停業 港府支援業界措施成效如何？

2. 《夫妻的世界》

劇集講述一對表面相愛的夫妻，因背叛陷入感情角力的故事。故事女主角17歲父母去世，培養成自立自強個性，而且討厭他人同情。她的丈夫卻因為她的成功而感到自卑，展開連串故事。全劇16集，並有2集特輯。

3. 《德魯納酒店》

劇集圍繞一間專門接待亡魂的酒店展開，從住客、員工到酒店社長，除了人類經理外皆為亡魂。但每位都有不為人知，且無法忘記的往事。由南韓著名歌手兼擁有國民妹妹稱號的I.U.和呂珍九主演。

【Peppa Pig】Peppa Pig音樂劇4月舉行 Klook推早鳥9折優惠（附訂購連結）

4. 《出貓特攻隊》

2017年上映的賣座泰國電影，講述資優生幫助成績不佳但富有的學生考試的故事。劇情包括利用鋼琴手勢、國際考試時差等的「出貓」方法。當時在泰國上映，票房於兩周內獲得1億泰銖。

5. 《與神同行》

劇情講述在火場奮不顧身救人的消防員，在一場救災行動中，為了搶救一名小朋友而意外身亡。並在死後由三名死神的引領和護送下，前往陰間接受閻羅王審判的故事。男主角為當年憑《我的野蠻女友》走紅的車太鉉。

【消費優惠】新一年優惠停不了 網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

責任編輯：馬意文

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用