【美國大選】若共和黨失佐治亞州 黨友稱特朗普需負責

美國大選最後一場選戰上演，美國佐治亞州選出參議院關鍵兩席，將決定美國參議院控制權誰屬。現時戰況激烈，美國傳媒指民主黨很大機率兩席全取。與此同時，共和黨選舉主任將矛頭指向美國總統特朗普，若共和黨兩席全失，特朗普需為此負責。

佐治亞州務卿辦公室投票系統經理斯特林（Gabriel Sterling）一直是共和黨內經常批評特朗普的人。斯特林周二（5日）表示，若共和黨參選人珀杜（David Perdue）和萊夫勒（Kelly Loeffler）連任失敗，特朗普需為此負責。

斯特林指責特朗普向選民聲稱有選票未被計算，甚至被偷，在正值共和黨需要團結的時候，要求黨友辭職並引發黨內內戰。一切混亂來自去年11月3日大選後特朗普的錯誤決定。

美國大選佐治亞參院兩席為何重要？足以影響國會控制權 【下一頁】

佐治亞州參議院選舉點票正在進行，兩黨候選人得票率十分接近。美國有線新聞網絡（CNN）率先指，民主黨參選人沃諾克（Raphael Warnock）暫奪一席。若共和黨未能保守最後一席，則未能獲得參議院控制權，民主黨將會全面控制國會。

佐治亞州副州長鄧肯（Geoff Duncan )周二（5日）亦對選舉中因特朗普主張而引發的影響感到擔憂，表示過去兩個月，黨內有太多人被虛假信息、選舉舞弊等分散了注意力。

責任編輯：李俊儀