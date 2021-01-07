【吉利股價】吉利飈逾6%　去年銷量達標、2021銷量目標153萬部

▲ 吉利將今年的銷售目標定為153萬部。

吉利 （00175） 公佈，2020年12月汽車總銷量為15.42萬部，按年增長19%，按月增長2%，其中7,171部為新能源和電氣化汽車。吉利上月在中國市場的總銷量約為14.2萬部，按年增長約12%，出口量按年增長超過2倍至1.19萬部。

吉利去年全年的總銷量為132萬部，按年減少3%，與去年全年銷售目標相若。吉利將2021年的銷量目標定為153萬部，較2020年實現的總銷量增長約16%。券商大和預計，吉利2021年的銷量或達168萬部。

吉利股價今早造好，截至上午9時53分，該股升6.2%，報28.1元。

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於去年12月，吉利轎車﹑運動型多用途車及多用途汽車的總銷量分別為57,289部﹑ 93,839部及3,074部。 同期，集團領克品牌汽車的總銷量為24,853部，按年增長約130%並連續第六個月打破該品牌歷史最高月銷量。

吉利今日收報26.45元，升0.4%，成交19億元。

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編輯：陳健婷