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【吉利股價】吉利上月銷量按年增19%全年達標 2021銷量目標153萬部

當炒股 17:20 2021/01/06

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吉利將今年的銷售目標定為153萬部。

吉利 （00175） 公佈，2020年12月汽車總銷量為15.42萬部，按年增長19%，按月增長2%，其中7,171部為新能源和電氣化汽車。吉利上月在中國市場的總銷量約為14.2萬部，按年增長約12%，出口量按年增長超過2倍至1.19萬部。

吉利去年全年的總銷量為132萬部，按年減少3%，與去年全年銷售目標相若。吉利將2021年的銷量目標定為153萬部，較2020年實現的總銷量增長約16%。券商大和預計，吉利2021年的銷量或達168萬部。

大和薦車股三大主題：新能源、智能、豪華，升吉利目標價至35元，請按【下一頁】

於去年12月，吉利轎車﹑運動型多用途車及多用途汽車的總銷量分別為57,289部﹑ 93,839部及3,074部。 同期，集團領克品牌汽車的總銷量為24,853部，按年增長約130%並連續第六個月打破該品牌歷史最高月銷量。

吉利今日收報26.45元，升0.4%，成交19億元。

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【汽車股】吉利曾升一成創逾2年高　李書福訂21年目標：回A、合併Volvo

【吉利股價】吉利11月銷量按年增5%領克品牌續破紀錄 長汽銷量升26%

編輯：陳健婷

香港股票 吉利汽車（00175） 汽車
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