【IKEA】IKEA餐廳及美食站又推新美食　香港限定$5鹽味花生新地筒

IKEA在新的一年繼續推陳出新，隨著推出更多環球急凍美食產品外，也在美食廊推出美食優惠，慶祝2021年的來臨。

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IKEA新一年繼續為大家帶來更多新口味，包括在美食站首次推出鹽味花生新地筒＄5、雞肉丸配菠蘿莎莎5 件$10。同時，IKEA餐廳特意推出多款清新菜式，包括醬燒豬肋骨伴粗薯條及香橙紅酒汁$53、海陸串燒配蒜香欖油意粉$46、煙鴨胸香芒沙律$39。因疫情持續，香港IKEA餐廳將繼續提供外賣自取85折優惠。上述新推美食供應期由即日起至本月底。

另外，一月起一連四個周末，IKEA瑞典美食廊將會分階段推出不同的美食優惠：

1月8至11日 SJÖRAPPORT挪威香草三文魚＋SÅS SENAP & DILL三文魚汁，兩件合併購買優惠價$73 1月15至18日 HUVUDROLL急凍植物素肉丸＋ALLEMANSRÄTTEN 急凍薯蓉，兩件合併購買優惠價$66 1月22至25日 TORSK急凍鱈魚柳配檸檬牛油汁優惠價$56 1月29日至2月1日 GRÖNSAKSKAKA急凍蔬菜薯餅2件優惠價$89

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責任編輯：蘇穎琪