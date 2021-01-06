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【新股IPO】中邦環境1855首日掛牌收市報2.05元 微2.5%　一手帳面賺100元

股樓投資 17:12 2021/01/06

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2021年新股掛牌開鑼，今日2隻新股掛牌，一升一跌，表現均未見突出，面對排住隊等上市的新股，未住投資者對今年新股興趣又如何呢？

先來看看今日掛牌的中國東三省園林及生態修復項目服務提供商中邦園林環境（01855），該股掛牌低開0.01元後反彈，最高見2.34元；收市報2.05元，較招股價2元升2.5%；全日成交3,609萬股，涉及資金7,647萬元；一手2,000股，每手帳面賺100元。

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汽車之家有意今年第一季來港第二上市，想知詳情請按：【下一頁】

中邦環境昨日暗盤亦未見突出，暗盤高開3%報2.06元，最低曾見1.91元，收市報2.02元，較招股價2元僅升1%。中邦環境是次公開發售錄超購35.25倍，一手中籤率為13.5%。該股以貼近招股下限2元定價，招股價介乎1.9元至2.42元，每手2,000股，獨家保薦人為中國通海企業融資。

傳嗶哩嗶哩赴港二次上市　集資逾155億元，想知詳情請按：【下一頁】

集資所得，其中14.8%將用於在北京、上海及重慶成立地區設計辦事處；23.7%將用作即將開始的長春動物園項目的建設工程的前期成本；26.1%將用於投資烏蘭浩特市之天駿旅遊；7.4%期將用於購置集中化的ERP系統；18%將用於償還將於明年8月到期的3,000萬元人民幣銀行貸款；其餘10%將用作一般營運資金。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

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