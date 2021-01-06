【2021展望】ACCA調查：59%受訪者料本港經濟不樂觀　企業將凍結或減少人手

▲ ACCA（特許公認會計師公會）香港分會最近一項調查發現，59%香港會員預料2021年本港整體經濟表現不樂觀，連帶影響企業的人手安排。（資料圖片）

疫情打擊本港經濟，ACCA（特許公認會計師公會）香港分會最近一項調查發現，59%香港會員預料2021年本港整體經濟表現不樂觀，連帶影響企業的人手安排，59%受訪者認為企業將會有人手凍結或者減少，27%認為企業將會減少在員工身上的投資。

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ACCA香港分會於2020年11月16日至12月4日期間訪問了182位會員，涵蓋不同行業、公司規模及年齡層的財務及會計專業人士，了解他們對2021香港經濟前景及營商環境的預測及看法。結果顯示，逾半受訪者（53%）認為今年GDP將出現負增長，首三項對本港經濟帶來負面影響的因素依次為「新冠肺炎疫情」（81%）、「香港社會不穩」（59%）、及「中美貿易糾紛」（54%）。不過受訪者同時對「疫情促成的創新及數碼變革」（45%）感到樂觀。

調查又指，行業發展方面，受訪者認為最具增長潛力的行業依次為「電子商務」、「醫療保健」、及「科技及機械人流程自動化」。而「旅遊業」、「零售業」及「酒店及餐飲業」則將於2021年面對最嚴峻的挑戰。

ACCA香港分會會長黃耀傑表示，由於預計經濟環境困難，建議政府除了協助受疫情影響而被迫停業的行業外，亦幫助擁有全職員工及營業年收入少於500萬元的公司，舒緩中小企的壓力。

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責任編輯：朱悅瀅

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