【國策受惠股】中資消費股迎來爆發期、海底撈續破頂 花旗首選6隻港股

▲ 中資消費股迎來爆發期。

今年為十四五規劃開局年，市場看好中資消費股前景，近期內需股落鑊炒作，餐飲、啤酒、體育用品板塊齊齊造好，多隻股份屢創新高，包括海底撈 （06862） 、中國飛鶴 （06186） 、藍月亮 （06993） 、安踏 （02020） 、李寧 （02331） 及農夫山泉 （09633） 等。花旗發表報告指，相信投資者今年聚焦企業盈利持續性及長線投資因素，並看好8隻中資消費股，當中6隻為港股，A股則有貴州茅台（滬：600519）及珀萊雅（滬：603605）。

花旗對6隻中資消費股最新目標價及評級

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多隻股份連環創新高，海底撈周二（5日）破頂高見67.05元，全日最終升5.3%，收報66.25元；農夫山泉破頂見67.8元，收報65元，升0.7%；藍月亮破頂見18.62元，收報18.02元，升1.9%。

至於體育用品股，安踏盤中破頂見133.4元，全日升2.6%，收報132.8元；李寧曾破頂見55.2元，全日升1.4%，收報54.55元。

乳業股方面，中國飛鶴曾升逾10%，破頂見21.9元，最終升4%，收報20.6元；蒙牛亦盤中破頂見52.5元，最終收報52元，升1.4%。

富瑞薦蒙牛、青啤、申洲

富瑞早前發表研報告指，高端化及綫上消費為結構性的增長引擎，預期疫苗在下半年廣泛推出，消費股將持續受惠於後疫情的復甦，該行首選蒙牛、青啤 （00168） 及申洲國際 （02313） 。

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編輯：袁諾曦