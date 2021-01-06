北韓金正恩罕有承認5年經濟計劃失敗 敦促黨員汲取教訓

北韓第8次全國代表大會昨日在平壤開幕。北韓領袖金正恩在全國代表大會開幕時發表演說，據外媒報導，北韓金正恩在黨代表大會上，罕有承認其5年國家經濟計劃完全失敗，並敦促執政勞動黨黨員要從汲取教訓，避免北韓再次重蹈覆轍。

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自金正恩掌權以來，相隔5年後，終召開第2次黨代表大會。在檢討工作議程首日，金正恩發表講話，表示在執政黨帶領及人民努力之外，北韓取得耀眼的成就。但他直言所制定的5年全國經濟發展計劃出錯，無法達到如期目標，因此北韓應從錯誤中學習，避免犯下同樣的策略錯誤。

事實上，金正恩正面對掌權9年來最嚴峻的挑戰，甚至被他形容為「史無前例」的統治危機。

北韓去年受到自然災害及新冠肺炎疫情夾擊，逼使北韓關閉與中國接壤邊境及禁止外國人入境。

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再加上針對其核導彈計劃所實施的國際制裁，導致北韓成為封閉國家，去年首11個月與中國的貿易數字按年大趺80%，有專家料北韓去年GDP出現9.3%通縮。

此外，輿論亦估計金正恩或會在黨代表大會任命高級黨員，包括進一步鞏固胞妹金與正權力。

責任編輯：郭麗明