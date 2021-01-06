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輝瑞首批疫苗預料下月抵港 多個界別爭取列為首批目標

環球政經 17:21 2021/01/06

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政府早前宣佈為市民購入新冠肺炎疫苗，有可能為全民接種。最新消息指，在購入的三種疫苗當中，德國製的BioNTech／復星的mRNA疫苗將會率先於2月抵港，首批100萬劑，而科興首100萬劑疫苗亦有機會於同月到港，合共有200萬劑疫苗於下月到港。

葡萄牙女醫護接種輝瑞疫苗  兩星期後死亡：【下一頁

政府將優先供醫護人員及安老和殘疾院舍院友及職員接種，多個界別向政府爭取列為首批目標，希望可以首先接種疫苗。食物及衞生局將於本周五（8日）與醫學界商討疫苗接種計劃的安排細節

英專家稱新冠肺炎或致嗅覺失調 ：「有患者常聞到魚腥味」：【下一頁

翻查資料，由於每名接種者需要注射兩劑疫苗，因此200萬劑的疫苗只可為100萬人接種。科興最快明日（7日）公布第三期臨床研究數據，港府及專家小組之後才可審議是否可緊急使用，若獲通過，料最快下月才可供港。

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責任編輯：翁嘉陽

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