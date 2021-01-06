【瀏覽器大戰】微軟招聘啟事大爆　Chromium Edge已觸及6億用戶

▲ 微軟近日表示Edge的用戶數已達到6億人，市佔率較2019年成長近2倍。

微軟（Microsoft）在去年初將瀏覽器Edge改版，改用與Google旗下的Chromium開源架構，企圖爭奪瀏覽器市場龍頭寶座。經過一年的發展，微軟近日表示Edge的用戶數已達到6億人，市佔率較2019年成長近2倍。Edge已成功打敗Firefox成為瀏覽器市場第二名，成為Google Chrome的最大競爭對手。

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微軟近日在最新的軟件工程師招聘頁面上，揭露Edge已在全球擁有超過6億名使用者，且不僅限於Windows 10，還包含Android、macOS等平台。

市場研究機構Netmarketshare網站最新數據顯示，2020年12月Chrome仍以 69.74%市佔稱霸瀏覽器市場，而Edge則以11.03%排名第二。短短一年時間，Edge的市占率成長幅度驚人，根據2019年同期數據，尚未改版的Edge僅佔市場6.07%，落後Google Chrome和Firefox，排名第三。

Edge之所以能夠迅速崛起，全因改用了Google旗下的Chromium開源架構，讓Edge擁有與Chrome相同的兼容性與性能表現。而且外媒也提及，微軟Edge的記憶體、耗電管理也勝過Chrome。相信Edge在未來，將成為Google Chrome不可小覷的對手。

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責任編輯：曾曉汶