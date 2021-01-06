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【5G手機】瑞銀料今年5G手機出貨佔33%　或令手機製造廠利潤率受壓

股市 16:40 2021/01/06

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瑞銀投資銀行全球研究部認為，今年5G依然是熱門主題，能為智能手機增加價值。

過去一年全球各大手機廠商先後推出5G手機，瑞銀投資銀行全球研究部發報告表示，5G智能手機依然是2021年的熱門焦點，預計2020年5G智能手機出貨量為2.46億部，佔智能手機總出貨量的19%。瑞銀預計，2021年5G智能手機出貨量為4.42億部，佔比提升至33%；至2025年，出貨量將達至11.35億部。佔比達80%。

瑞銀認為，在手機均價的驅動下，5G能夠推動智能手機收入，料2021至25年增加約9%；手機產業鏈方面，為元器件含量的收入增加約5%，尤其是射頻半導體的收入，估計可增加約24%。

小米曾回吐近7% 瑞銀降評級至「沽售」僅看22元，可見【下一頁】

瑞銀稱，5G整體利好半導體需求和元件製造商，尤其是毫米波機型封裝天線。惟5G或令手機製造商的利潤率承壓，也可能令非基本元器件和組裝的價格及利潤率受壓。

因此，預計5G可能為電信運營商帶來ARPU和資本開支的增長潛能。對整個互聯網行業而言，5G頻寬提升、時延縮短，或令獲客加速。

該行調查數據顯示，智能手機用戶在優先選擇5G的可能性仍比較低，不過隨著5G的重要性能提高，料對5G手機的興趣日益增加。

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編輯：陳華

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