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【阿里巴巴9988】國泰君安三大理由 維持阿里360元目標價

股樓投資 17:28 2021/01/06

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繼旗下螞蟻集團煞停上市後，阿里巴巴(09988)金融業務再遇負面消息，美國總統特朗普最新簽署一項行政命令，禁止包括螞蟻集團支付寶在內的8款中國應用程式進行交易，該命令將從現在起45天生效。然而國泰君安仍維持阿里「買入」評級，目標價360元。阿里全日上升3%收報230元。

【2021展望】招銀國際料恒指今年試3萬點 價值股上半年回升 推介16隻行業首選港股   詳情請看【下一頁

【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股   詳情請看【下一頁

國泰君安此刻續看好這間科網巨頭的原因有三。第一，有關禁令禁止了與支付寶在美國市場的交易，但是支付寶是與該公司在線平台相關的付款渠道。美國民眾仍然可以使用其他付款渠道在公司的在線平台上購物。第二，根據阿里2021年度第二季度的業績，公司的國際商務業務佔總收入的7.3％，其中國際商務業務已計入內地以外的所有商務業務，包括東南亞、歐洲、美國等，顯示公司的美國市場相對較小。因此，即使支付寶最終在美國被禁用，也可能不會對公司業務產生重大影響。

最後，該行認為行政命令在生效之前，有可能面臨當地法院的挑戰。總結上述原因，國泰君安相信阿里主要收入依然來自內地的情況下，有關禁令對集團影響有限，續建議投資者買入。

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撰文 : 李尚毅

阿里巴巴－SW（09988） 經濟

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