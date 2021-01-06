【Now E】限聚令收緊在家煲劇有咩揀？　Now E最新推介《女神降臨》、《哲仁王后》、《白頭山：火山浩劫》

▲ Now E推介的片單中，有多部獲好評的劇集或電影。

限聚令收緊，港府日前公布延長至本月20日，並預計在農曆新年放寬的機會不大。晚上6時起餐廳禁堂食，放假宅在家不外乎「打機」、「煲劇」、自製美食或手工作品。Now E推介的片單中，有多部獲好評的劇集或電影。

5部Now E推介節目：

1. 《女神降臨》

劇集改篇自南韓漫畫，講述女主角對外貌感到自卑，並一直被同學嘲笑，在爸爸被欺騙而被迫搬家轉校後，透過「化妝」成為女神。遇到隱藏着不為人知傷痛的修豪，共享著彼此的秘密，並恢復自信的故事。

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2. 《哲仁王后》

劇集講述生活在自由的現代南韓的男人、青瓦台的廚師張奉煥，靈魂穿越到朝鮮王朝時代哲宗的王妃金昭容體內後，所發生的故事。有指，劇集於南韓的收線率超過10%。全劇20集，Now E暫時播放至第8集。

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3. 《白頭山：火山浩劫》

香港今年1月1日上映的電影，講述位於中朝邊境的白頭山無預警爆發，威力足以同時摧毁南北韓。而在浩劫前，南北韓聯手撲殺活火山，盡力阻止朝鮮半島末日降臨。

4. 《82年生的金智英》

去年上映的南韓電影，講述出生於1982年的超過30歲的平凡女性金智英，產後因為周圍人事變化，以及家庭中事件而一度有心理病。在飾演丈夫的孔劉和家人幫助下，尋找自我恢復生活的故事。

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5. 《醜聞專門律師 QUEEN》

由已故日本女演員竹內結子主演女主角冰見江，講述她是專門進行危機管理律師，主要在法庭外處理幕後醜聞。善於處理案件包括：職權騷擾、性騷擾、名譽損失、損害賠償等。她更是為了拯救女性，可以不擇手段，並不理身處任何逆境，都是絕不放棄。

責任編輯：馬意文

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