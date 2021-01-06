▲ 【美國大選】佐治亞參院兩席為何重要？足以影響國會控制權

美國大選最後一場選戰上演，美國佐治亞州選出參議院關鍵兩席。佐治亞州選戰得到外界關注，因此兩席將決定美國參議院控制權誰屬。如果民主黨奪得佐治亞州所有兩席，將會繼前美國總統奧巴馬後，再有人全面控制美國國會。

為甚麼佐治亞州會重選參議院議席？

美國佐治亞州於去年11月大選中，兩個參議院議席均未有候選人取得過半選票，根據佐治亞州選舉法，最高票數兩位候選人於1月再選。

誰人競逐參議院議席？

兩位尋求連任的共和黨候選人珀杜（David Perdue） 和萊夫勒（Kelly Loeffler），迎戰民主黨的沃諾克（Raphael Warnock） 和奧索夫（Jon Ossoff）。

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為甚麼今場選戰這麼重要？

投票結果將決定未來兩年參議院控制權，如果民主黨兩席皆勝出，將會繼奧巴馬後，再次全面控制國會。民主黨的賀錦麗（Kamala Harris）1月20日就任副總統後，會同時兼任參議院議長。當兩黨在表決期間票數持平時，賀錦麗可以參議院議長身份投下決定性一票。

只要共和黨於佐治亞州再取1席，就可保住參議院控制權。由於民主黨取得眾議院控制權，兩黨可繼續互相制衡。

由於參議院掌控內閣任命、總統彈劾、最高法院大法官提名等重要職權，因此佐治亞州重選的結果被視為關鍵。

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佐治亞州有何特別？

佐治亞州黑人人口比例較高。根據2019年人口數據，該州有52%為白人、33%為黑人；相比美國全國白人人口佔60%、黑人僅佔13%。

另外，在今屆美國大選，拜登奪得此州，是自1992年克林頓總統勝選以來，再有民主黨總統候選人在佐治亞州勝出。

責任編輯：林嘉莉