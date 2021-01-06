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【今年焦點新盤】 今年潛在私樓供應高達3.7萬伙 16年來最多 嚴選最囑目5大新盤  一文看盡一手焦點

股樓投資 16:33 2021/01/06

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港人一向愛買樓，雖然今年新冠肺炎疫情重挫本港經濟，但樓市表現不算遜色，去年全年樓價走勢平穩。疫情下發展商推盤步伐放慢，隨著疫情放緩，市場相信今年將有多個新盤推出。據利嘉閣地產的預測，預測今年全港將有約109個全新一手私宅項目可成為潛在供應，合共將提供約36,919伙，數量較預測2020年的32,310伙增加14.3%，更創自2006年以來的16年新高。

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利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，總結2020年全年，一手私宅買賣登記錄得14,992宗，較2019年的20,658宗下挫27%；跌勢主因是年初不久即爆發本地新冠肺炎疫情，發展商表現審慎，紛紛暫緩開盤，其後隨著疫情緩急，政府當局時而寬緊的限聚令，亦窒礙全年新盤推售節奏，而導致成交量偏低。至於買賣登記金額方面，則隨登記量減少而同步下跌，全年只錄得1,726.19億元，按年回落23%，若以每宗平均登記金額計算，則較2019年1,089.15萬元微升5.7%，達1,151.41萬元。

展望2021年，在去年積壓加上今年新增項目帶動下，預測今年全港將有約109個全新一手私宅項目可成為潛在供應，合共將提供約36,919伙，數量較預測2020年的32,310伙增加14.3%，除連續9年均超越3萬伙外更創自2006年以來的16年新高。

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而鐵路站上蓋項目繼續成為今年焦點，涉及7個站，共有11個項目遍及港九新界合共提供13,133伙，佔全港總伙數達35.6%。上述近3.7萬個單位，指的是條件較成熟，有機會可於年內應市的總伙數，惟實際推售數量需視乎市況及發展商各自部署及分拆期數而定，初步估計較貼近實際的推盤量約為2萬伙。

按地區劃分，新界區於潛在供應伙數方面繼續遙遙領先，共涉32個項目，單位總數達18,519伙，佔2021年整體供應達50.2%，當中又以元朗、西貢及沙田區佔最多，三區合計已有15,808伙，佔全港比例逾四成(42.8%)。當中，元朗區主要受惠5個分別逾千伙的大型項目支撐，其中包括今年伙數最多的單一大盤─西鐵錦上路站項目一期2,200伙，其次為天水圍天榮站上蓋項目的1,938伙，帶動整個元朗共10個項目合共提供8,827個單位，成為全港潛在供應量最多的分區。

嚴選今年5大焦點新盤：

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九龍區2021年潛在可售私宅項目共38個，單位總數達12,603伙，較去年初同區預測的8,185伙激增54%，主因是啟德新區今年成熟可應市的項目大增，加上整區今年逾七百伙的大盤多達5個。區內今年供應集中在九龍城區及深水埗區，前者有啟德共8個項目提供4,538伙，其中包括九龍區最大單一項目維港1號的1,059伙；後者則有長沙灣GRAND VICTORIA 3期合共1,437伙。

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港島區方面，今年有多達39個潛在項目有機會登場，項目量為全港三大區中最多，當中以小型項目佔多，其中就有32個項目，即逾八成均屬200伙以下的小型新盤。至於今年最大貢獻來自南區的3,196伙，焦點為去年未有推出的黃竹坑站上蓋第1至第3期合共的2,600伙，已佔了全港島總供應的44.9%，而3個項目均為港島僅有的逾500伙以上的單一新盤，為今年港島的最大亮點。

今年各區新盤供應一覽：

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陳海潮指出，即使去年疫情嚴峻，惟整體私宅買賣登記維持平穩，購買力因應疫情令一手推盤困難而流向二手市場，反映本地對住屋需求仍然殷切。踏入2021年，近日疫情有所緩和，單日確診數字已漸見回落，加上疫苗即將應市，若效果理想並令疫情進一步受控，可望帶動市場氣氛急速回暖。

綜合以上各因素，陳氏初步預期，2021年整體一手私宅全年買賣登記量有機會按年大升27%，至約1.9萬宗水平，而買賣登記金額料達2,300億元，按年料漲逾33%。

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記者：陳詠妍
 

鐵路 長沙灣 黃竹坑 GRAND VICTORIA 經濟 樓價 疫情 發展商

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