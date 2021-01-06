【大行報告】內地監管影響或轉淡 高盛重申阿里為確信買入名單

高盛發表報告稱，基於憂慮內地相關政策，阿里巴巴（09988）股價於去年10月高位出現顯著調整，雖然監管收緊的情況或將持續至今年，但浙江省監管機構已經完成對阿里的現場調查，該行相信監管對市場氣氛帶來的影響或將轉淡。該行維持對阿里巴巴「買入」評級，予以目標價352元，並重申為確信買入名單。

就阿里巴巴在電商及金融科技業務方面的監管規例，高盛指出，就針對有關規例對指控公司壟斷行為的詳細內容，相信對阿里巴巴的影響可控。阿里巴巴最新升3.67%，報231.2元。

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該行認為，過往就當局就線上游戲及教育行業的監管，對股價影響大約持續6至8個月，而該行最差的情況中，已反映2022財年廣告及佣金收入將錄得1%的負增長，而核心電商及金融科技業務估值下降或至251元。不過，報告指出，長遠而言，縱使阿里巴巴各個平台的回報表現將影響各商戶的決定，但由於公司具備領導地位，相信將較有利。

此外，報告稱，阿里巴巴最近宣布其回購計劃，或將由60億美元（約465億港元）增加至100億美元（約775億港元），認為股份風險回報吸引，重申對公司持正面看法，認為其發展方向合符內地的長遠目標，相信其可受惠本地消費增長。

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記者：溫藹紅