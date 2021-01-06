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【大行點睇】大摩料內地放寬物管經營權 有助行業市場化 多隻物管股今大升

股樓投資 17:48 2021/01/06

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摩根士丹利發表報告指，內地十個部門於昨日（5日）聯合印發《關於加強和改進住宅物業管理工作的通知》，內容主要維繫改善物業管理費用機制，並指收費調整應建基於服務質素及通脹，而地方政府亦應訂立收費基準及浮動範圍。該行料，新政策將加快物管服務市場化，包括潛在物管收費提升及探索社區增值服務等。

【中國電訊股】紐交所昨日話唔撤銷今日準備反口 中資電訊股最終會否在美國退市？ 詳情請看[下一頁]

該通知內亦提及推動成立業主委員會，並指出如社區未有類似組織，應由業主及社區職員等成立臨時組織。亦建議物管公司應擴展服務範圍至較舊的項目，以提升物業管理服務的滲透率，並尋求改善管理費收取比率，例如將惡意不繳交管理費反映在個人信貸紀錄上。

【異動股】小米股價急跌近6% 被瑞銀降評級至「沽售」  詳情請看[下一頁]

通知亦鼓勵物管行業併購，冀透過規模擴張及品牌建立等市場化模式改善整體服務質素。另外亦建議推動智能物管服務，將物管系統擴展至IoT、雲計算、區塊鏈數據及人工智能等技術。此外亦期望推動線上線下服務整合並為物管公司建立信貸系統等。

有關消息帶動物管股板塊造好，更有股份日內升逾2成。
各物管股今日收市價：

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    +7
    +6

 

 

撰文 : 趙家盈

經濟

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