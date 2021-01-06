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伊朗再次要求國際刑警通緝特朗普

環球社會熱點 16:44 2021/01/06

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美伊關係繼續緊張，伊朗以有伊朗高級將領被美軍暗殺為由，要求國際刑警（Interpol）向美國總統特朗普及47名美國官員，發出「紅色通緝令」（red notice）。今次是伊朗第二次就同一事件，向國際刑警要求逮捕特朗普等人，上次已被國際刑警拒絕。

伊朗就美軍擊殺伊朗革命衛隊聖城軍指揮官蘇萊馬尼（Qassem Soleimani）一事，再次要求國際刑警組織向特朗普及包括五角大樓官員在內的47名官員，發出紅色通緝令。

伊朗司法部門發言人伊斯馬利（Gholamhossein Esmaili） 稱特朗普是「恐怖主義行動」的「罪魁禍首」（the main culprit）。

伊朗恢復提煉濃縮鈾至20% 同時截停南韓運油輪 【下一頁】

國際刑警組織發出的紅色通緝令，可以要求全球的執法機構，協助追查及逮捕正在被起訴或被通緝的逃犯。國際刑警向美國國家公共電台（NPR）透露拒絕伊朗要求，表示指引嚴格禁止組織參與或干預帶有政治、宗教性質的活動。

蘇萊馬尼去年被美軍無人機擊殺，同年6月伊朗要求國際刑警組織向特朗普等36名美國官員發出紅色通緝令，但遭拒絕。

責任編輯：李俊儀

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