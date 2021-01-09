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【Mosaic慢慢砌@iM網欄】繁花似錦的深秋 莫奈花園

名人薈萃 12:27 2021/01/09

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那次去莫奈花園，已是十月尾，還差一星期就閉園，親友都說沒花看了，也許大多數人想法相同，造就了花園遊人稀少，獨自閑賞非常愜意。

作為一位愛花之人，莫奈每到任何地方，都喜歡找花園逛，當有機會營造自己的花園，他選擇了園藝式的而非植物園式的法式花園設計。當然，有研究認為他是以畫家的角度來編排，把花園像調色盤般以花來着色。

我覺得莫奈是要把花園佈置得方便自己取景。整個花園呈半圓型向外由高至低伸展，中間像切橙一樣開出幾條直線。

深秋，沒有了莫奈最愛之一鬱金香，他曾專程跑去荷蘭，坐在花田前畫畫。有了Clos Normand花園，他把鬱金香就種在花田前排，窗一開就看見。也沒有綑綴在花床邊沿，另一種莫奈最愛之一，鳶尾花（這也是梵高喜愛的花）。

幸而莫奈對 Clos Normand 的設計，是將稀有品種，四季花卉及多年生植物混合栽種，所以到了深秋，仍有其他適時花朵競放。當我走進花園，那種被高高低低，大大小小，有的圓，有的尖，有的像萬花筒，有的像絲絨球，有的像彩色毛毛蟲伸得好長好長……的花朵所包圍的感覺，愉悅幸福。我認得的，大都是菊科，也有大麗，紫丁香，無論前後左右張看，都是一景，坐下來寫生，肯定捕捉到不同構圖。

佔據我最多遊園時間是 Clos Normand，反而不是莫奈睡蓮題材最大的謬斯，水上花園（The Water Garden ）。畢竟，這莫奈精心打造的日本式園林，橫向的橋，睡蓮，直向的那竹林與楊柳，及蜿延的彎曲線條，我們都是比西方熟悉多了。不過，水上花園沒有日本園林那麼井井有條，更為野生蔓長，率性隨意。原來，莫奈不只是参考日本園林，還在爪哇的相片上看到當地的園林，從而建立一個遺世獨立，讓自己獨處的空間。

經過很長時間，莫奈才建成水上花園，他把附近的埃普特河（River Epte ）支流引流到花園，為此他要遂一說服水流經過的地主的同意，這些地主擔心莫奈那些異國花卉會令水質中毒。

每天早上，他會在池塘邊，靜默地看著藍天白雲在水上移過。他站在橋上，紫藤如華蓋搬裝點，路邊有野生的玫瑰花，遠有睡蓮……莫奈覺得自己就站在世界中心，一個他創作的自然藝術。

逛完莫奈花園，我更敬佩他是一位藝術大師了！但他的大師之作，是那座永恆生長的花園，多於他的畫作。

紫色絨毛搬的花朵，似在向人招手

秋天依然繁花似錦

深秋的水上花園另有一種淒美

攝影：洪捷

作者_洪捷簡介：

女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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撰文 : 洪捷

欄名 : Mosaic慢慢砌

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