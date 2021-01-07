【C家教路@iM網欄】A股開局亮麗 本月或可跑贏美股

2021年港股開局強勁，恒指上周重回27000點水平，本周開局暫時再接再厲企穩約27,500點。A股表現更強勢，如筆者早前於去年12月提及部署A股，截至本周二（5日），深證成指12月初至今表現已升逾一成。筆者認為A股發力其中重要原因來自市場通脹預期上升，以及美元指數持續弱勢並跌穿90關口，引發部分資金繼續流入新興市場。

美國聯儲局主席鮑威爾去年曾談及對未來通脹的取態，期望紓困措施政策可刺激經濟同時，並設立「平均通脹目標」長遠於2% 水平。其實市場現時對未來10 年的通脹預期已達到2.2% 左右，隨著經濟復甦，商品期貨的價格持續上漲，如大豆、棕櫚油及銅等原材料，近數月都升逾兩成。為了對抗成本上升的風險，國內不同的消費必需品行業都出現加價情況，期望將部份成本轉嫁至消費者身上，保持利潤增長。相關行業的股票近日都開始升勢，如華潤啤酒（00291）、蒙牛集團 （02319）及海天味業（603288）等，可見內地的消費板塊現時正受惠於經濟復甦及產品平均價格上升的催化劑。

A股深圳成指近日創2015年7月以來新高，反觀美股卻開局不濟，納指周一（4日）大跌1.47%，或與市場恐懼美國喬治亞洲參議員決選結果，以及失業數據停濟不前的景況有關，筆者仍是以觀望態度對待，或對失勢的股票作出相對倉位調整。整體而言，雖然國內新冠疫情有少許變化，但筆者認為情況可控，將會持續觀察事態發展。鑒於港股及A股近日強勁的表現，基金將繼續維持九成以上倉位，並已有秩序地加倉。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有華潤啤酒、蒙牛集團及海天味業的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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