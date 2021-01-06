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【私家醫院】中大醫院1月6日起啟用 首階段供7項服務 將推出服務定價表

環球政經 18:41 2021/01/06

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籌建6年時間的中文大醫院於周三（6日）起啟用，是本港第13間私家醫院，並是首間非牟利私家教學醫院。首階段提供7項服務，包括普通科門診、專科和眼科門診、以及內視鏡等，當中普通門診收費為330元。院方指，啟用初期已推出多項內視鏡檢查及治療的定價收費服務，未來會推出更多相關服務。

【失業良方】 「特別愛增值」計劃 450項課程任揀 津貼上限 5,800元：【下一頁

中大醫院樓高14層，總建築面積10萬平方米，共設有510多張住院病床和90張日間床位，也有28間手術室和56間診症室醫院，首階段提供7項服務，包括專科門診、普通科門診、心臟檢查、影像診斷、物理治療、內視鏡及眼科門診；並料於今年4月起陸續增加住院病床，急症室則需等待第3季才投入服務。同時，醫院亦提供定價收費表，列明一切手術或程序的費用，包括醫生費、病房費、治療及護理程序費用、藥物及消耗品費用等

政府將大機會延長禁令至農曆新年 陳肇始：「不排除限制家庭聚會」：【下一頁

中大醫院行政總裁馮康表示，醫院肩負平衡公營與私營醫療體系差異的社會責任，將會透過推行全面定價收費模式，向市民提供優質、可負擔及具透明度的醫療服務，同時善用各種智慧科技，以改善病人體驗、提升醫院運作效率。

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責任編輯：潘曉豐

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