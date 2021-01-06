【2021展望】大和薦車股三大主題：新能源、智能、豪華　升吉利目標價至35元

大和發表汽車股年度主題報告，續看好新能源汽車概念續可超贏傳統汽車，看好三大概念：新能源汽車、智能汽車技術、豪華車。大和調升多家港股、A股、美股中資車企的目標價，包括吉利 （00175） 、永達汽車 （03669） 、寧德時代（深：300750）、蔚來汽車（美：NIO）等。

大和認為，內地2020年新能源汽車銷量增長9%，2021年加快至32%，反映更多新車款推出市場，同時預期電池技術可於年內有突破，包括有毋須使用稀土金屬的電池，鋰硫電池（Li-S）、鈉離子電池（Na-ion）等新一代電池技術，都有望取得進展。

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大和續指，今年推出的新車將會主力推銷其智能汽車技術，若蘋果（美：AAPL）旗下Apple Car有更多消息公布，將令投資者更為留意相關投資概念。

大和預期，內地整體乘用汽車銷售可望從去年減少6%，轉為增長12%，本土生產的豪華車於去年銷量逆市增15%，料今年將加快至27%，認為疫情去年已壓抑豪華車銷情，而年內新車款具競爭力，都令豪華車表現繼續較大市為佳。

以下為大和主力推薦股份

股份 目標價 大和點評 電動車、新能源汽車 寧德時代（深：300750） 290元-＞500元人民幣 在中國的電池供應維持領導地位，也是電池技術的龍頭之一 億華通（滬：688339） 375元人民幣 車用燃料電池 （Fuel cell）的概念股 蔚來汽車（美：NIO） 59美元->70美元 受惠新能源汽車需求增加 先導智能（深：300450） 73元->110元人民幣 恩捷股份（深：002812） 110元->186元人民幣 豪華車 永達汽車 （03669） 20元 在汽車銷售商中表現落後，也有望受惠潛在分拆汽車融資業務 傳統汽車廠 吉利 （00175） 22.3元->35元 新能源汽車平台、與富豪（Volvo）合併都能受惠

首選名單以外，大和予比亞迪 （01211） 、華晨中國 （01114） 、北汽 （01958） 買入評級，目標價依次為250元、9.7元和4元，但予東風 （00489） 賣出評級，目標價7.3元。

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