  • 18°C
香港時間 : 2021106日 (三) 16:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2021展望】大和薦車股三大主題：新能源、智能、豪華　升吉利目標價至35元

股市 16:01 2021/01/06

分享：

大和發表汽車股年度主題報告，續看好新能源汽車概念續可超贏傳統汽車，看好三大概念：新能源汽車、智能汽車技術、豪華車。大和調升多家港股、A股、美股中資車企的目標價，包括吉利 （00175） 、永達汽車 （03669） 、寧德時代（深：300750）、蔚來汽車（美：NIO）等。

大和認為，內地2020年新能源汽車銷量增長9%，2021年加快至32%，反映更多新車款推出市場，同時預期電池技術可於年內有突破，包括有毋須使用稀土金屬的電池，鋰硫電池（Li-S）、鈉離子電池（Na-ion）等新一代電池技術，都有望取得進展。

冠軍分析師張憶東：港股「死豬不怕開水燙」吸引力將提升 薦十大精選港股，可見【下一頁】

大和續指，今年推出的新車將會主力推銷其智能汽車技術，若蘋果（美：AAPL）旗下Apple Car有更多消息公布，將令投資者更為留意相關投資概念。

大和預期，內地整體乘用汽車銷售可望從去年減少6%，轉為增長12%，本土生產的豪華車於去年銷量逆市增15%，料今年將加快至27%，認為疫情去年已壓抑豪華車銷情，而年內新車款具競爭力，都令豪華車表現繼續較大市為佳。

以下為大和主力推薦股份

  股份 目標價 大和點評
電動車、新能源汽車 寧德時代（深：300750） 290元-＞500元人民幣 在中國的電池供應維持領導地位，也是電池技術的龍頭之一
億華通（滬：688339） 375元人民幣 車用燃料電池 （Fuel cell）的概念股
蔚來汽車（美：NIO） 59美元->70美元 受惠新能源汽車需求增加
先導智能（深：300450） 73元->110元人民幣
恩捷股份（深：002812） 110元->186元人民幣
豪華車 永達汽車 （03669） 20元 在汽車銷售商中表現落後，也有望受惠潛在分拆汽車融資業務
傳統汽車廠 吉利 （00175） 22.3元->35元 新能源汽車平台、與富豪（Volvo）合併都能受惠

首選名單以外，大和予比亞迪 （01211） 、華晨中國 （01114） 、北汽 （01958） 買入評級，目標價依次為250元、9.7元和4元，但予東風 （00489） 賣出評級，目標價7.3元。

相關文章：

【2021展望】瑞信看好手遊、外賣及電商三大業務 薦四大關鍵主題首選騰訊

【2021展望】瑞士百達資管：疫苗出現令市場聚焦於經濟復蘇 調高股票至「增持」

香港股票 A股 汽車股 蔚來（美：NIO） 吉利汽車（00175） 永達汽車（03669） 億華通（滬：688339） 寧德時代（深：300750） 先導智能（深：300450） 華晨中國汽車（01114）

上一篇文章

【2021展望】瑞信看好手遊、外賣及電商三大業務 薦四大關鍵主題首選騰訊

下一篇文章

【K11】香港K11去年下半年銷售額增長56%　跑贏香港整體零售銷售表現
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【2021展望】冠軍分析師張憶東：港股「死豬不怕開水燙」吸引力將提升 薦十大精選港股（附名單）
【2021展望】冠軍分析師張憶東：港股「死豬不怕開水燙」吸引力將提升 薦十大精選港股（附名單）
【恒指夜期】海外資金率先搶高京東、阿里巴巴及拼多多美股　恒指夜期收市升197點（不斷更新）
【恒指夜期】海外資金率先搶高京東、阿里巴巴及拼多多美股　恒指夜期收市升197點（不斷更新）
【新股IPO】新紐科技9600追揸沽攻略　投資界：升5成後逐步減持
【新股IPO】新紐科技9600追揸沽攻略　投資界：升5成後逐步減持
【新股IPO】醫渡科技2158孖展逾1840億超購448倍　吳奇隆稻草熊孖展210億（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技2158孖展逾1840億超購448倍　吳奇隆稻草熊孖展210億（不斷更新）
【新股IPO】新紐科技9600、中邦環境暗盤　新紐科技暗盤於富途收市升18%
【新股IPO】新紐科技9600、中邦環境暗盤　新紐科技暗盤於富途收市升18%
【人民幣定期存款】滙豐搶人民幣定存　最高達10厘息
【人民幣定期存款】滙豐搶人民幣定存　最高達10厘息