【2021展望】信安： 價值股今年有望反彈 科技股難有明顯升幅

▲ 信安資金管理(亞洲)有限公司高級投資策略師陳曉蓉表示，新一年看好亞洲股市，並認為價值股今年有望反彈，尤其是金融、工業、能源等版塊。

信安香港發佈2021年強積金市場投資展望，信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉表示，該行今年看好中港以外的亞洲股市，認為價值股今年有望反彈，尤其是金融、工業、能源等行業，而科技股因估值處16年高位，難望有明顯升幅。

陳曉蓉指，自2008年金融危機後，環球經濟復甦減慢，價值股投資吸引力下跌，在上年疫情環境下，科技股更加拋離傳統版塊，以2020年全年計，增長股跑贏價值股約36%。不過她預測，2021年能源、工業、材料、金融等與實體經濟相關度較高的傳統行業盈利將會好轉。

金融股方面，她預料，未來孳息曲線將會相對陡峭，信貸情況轉好、經濟加快復甦等環境因素有望利好金融股，而現時金融股市盈率為12倍，若將此數據與金融股過去5年的平均市盈率或其他版塊的市盈率作出比較，現時金融股估值仍相對合理。

能源股方面，陳曉蓉表示，若以MSCI所有國家指數作為基準，環球能源股今年盈利增幅可達4倍以上。

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新經濟股方面，陳曉蓉表示，現時新經濟股，尤其是科技股估值過高。截至2021年1月1日，科技股的預測市盈率已達到27倍，估值達到16年高位，加上各地監管機構近月加強監管科技企業，預料2021年科技股要錄得明顯升幅有難度。但她表示，資金不會一下子從科技股中流出，加上科企擁有比較穩定的現金流，因此建議投資者現時無需減持。

信安料中國和印度經濟增速可達8%或以上

宏觀層面來說，陳曉蓉認為，現時市場仍未完全消化疫苗好消息，她預料，新冠疫苗將陸續廣泛應用於全球，2021年環球市場經濟可錄得5%增長，而中國和印度升幅最大，可達8%或以上的增長，超出歐美4%至5%增長的水平。

眾多股票市場來說，陳曉蓉指，對中國和香港持「中性」評級。她指，儘管中國經濟最先從疫情中恢復，但短期內中美關係相對緊張，內地近日亦對科企收窄監管，香港市場方面，本港經濟仍受到第4波疫情影響，比其他地區市場復甦速度較慢，宜保持審慎樂觀。

陳曉蓉看好其他地區的亞洲市場，例如日本，因為現時其股票市場有當地財政政策支持，地緣政局相對較為穩定。

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編輯﹕賴奕羚