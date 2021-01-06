【K11】香港K11去年下半年銷售額增長56%　跑贏香港整體零售銷售表現

▲ 香港K11去年下半年銷售錄得強勁增長。

新世界發展 （00017） 旗下K11集團銷售額去年下半年增長45%，其中香港K11去年下半年銷售額增長56%，遠遠超越香港零售銷售的整體表現，K11 MUSEA金卡會員人數增加358%，會員銷售額則同期提升156%。

內地方面，受惠於內地消費復甦趨勢強勁，K11在內地4座城市的銷售額去年下半年升35%；隨武漢K11 Art Mall II館及AVENUE 11開幕，內地K11在12月前三周銷售額增長50%。

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其中，上海K11下半年銷售額增長37%、與上半年相比則急升80%；增長趨勢在年底尤其強勁，去年12月上海K11銷售額升22%，創下開幕以來12月最高銷售紀錄。

K11集團創辦人鄭志剛表示，K11獨創的文化零售模式去年迸發出巨大發展潛力，未來將繼續秉承「創造共享價值」使命，以突破跨界的方式將藝術與文化融入城市、豐富生活，為顧客帶來創意之旅。

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編輯：陳韻妍