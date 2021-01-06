【日本鮪魚拍賣】日本豐洲市場鮪魚拍賣「天價不再」　今年最高得標價僅2084萬日圓

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在日本東京魚市場，每年新年假期後都會舉行鮪魚新春拍賣，拍賣金額的高低也成為社會大眾關注的話題。惟今年受疫情影響，得標的最高價只有2,084萬日圓（約156萬港元），比以往上億日圓天價有極大落差。
東京的魚市場拍賣是每年新春的重頭戲之一，稱之為「初競り」，隨著2018年築地市場轉移到了江東區的豐洲市場，新春拍賣改於此市場舉行。據《聯合新聞網》報道，在2019年的新春，豐洲市場分別賣出了最高紀錄的「平成最後一鮪」，價值3億3,360萬日圓（約2543萬港元）。在2020年也賣出了天價1億9,320萬日圓（約1472萬港元）的「令和第一鮪」。
然而，因為疫情的緣故，今年新春拍賣場面冷清，而鮪魚拍賣的價格更是大挫，今年最高價只有2,084萬日圓（約156萬港元） ，相當去年約十分之一水平。 今年這條鮪魚重約208公斤，同樣是來自歷年鮪魚常勝軍的青森縣大間町。捕獲的資深漁師田中稔難掩指，雖然有預期今年的價格會受到疫情波動，但對落差幅度之大感到意外及失望。
報道指出，價格崩盤的主因是日本國內外的餐廳對魚貨需求大減，同時日本政府本周將針對東京都、埼玉縣、千葉縣和神奈川縣，頒布持續大約一個月的緊急事態宣言，也令市場產生心理影響。
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責任編輯：蘇穎琪