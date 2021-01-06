【消費優惠】Klook賀年禮盒糕點優惠55折起　辦Staycation大獎隨時贏1晚住宿

▲ Klook推出2021年第一個快閃活動「一月最抵Deal」優惠，包括精選賀年美食、自助午餐等。（Klook網站圖片）

Klook推出2021年第一個快閃活動「一月最抵Deal」優惠低至2折起，包括精選賀年美食、自助午餐等，同時宣布舉辦《Klook Staycation 大獎2020》有機會贏取1晚免費酒店住宿。

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精選賀年美食方面，香港皇玥新年精選禮盒低至HK$243起（原價HK$444），內有蝴蝶酥、蛋卷、曲奇等；港島海逸君綽酒店－君綽軒賀年年糕享8折優惠，只需HK$214起（原價HK$268），有蘿蔔糕、芋頭糕、紅棗糕等；香港萬麗海景酒店滿福樓椰汁年糕85折優惠，只需HK$202（原價 HK$238），可於1月27日至2月9日兌換。

晚市堂食禁令繼續延長，酒店遂帶來自助午餐優惠，即日至1月31日，香港九龍東皇冠假日酒店－尚廚午市自助餐低至每位HK$283（原價HK$ 328）；九龍海逸君綽酒店－The Promenade自助午餐低至HK$290起（原價HK$372）。

《Klook Staycation 大獎2020》中，「我最喜愛酒店大獎」為公眾投票項目，即日起至1月10日投選心水酒店並回答問題，最具創意答案即有機會獲得大獎，包括得獎酒店的1晚免費Staycation（名額1位）及 Klook 禮品卡面額HK$100（名額9位）。

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責任編輯：朱悅瀅

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