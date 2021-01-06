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【大行報告】大和上調吉利目標價至35元 料今年售車目標超去年

股樓投資 15:40 2021/01/06

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大和發表報告指，預計吉利汽車（00175）今年的銷售將錄得強勁增長，或將超越去年預期的售車目標。該行重申對吉利「買入」評級，並將目標價由22.3元，上調至35元。

報告指，吉利去年前11個月的銷售為117萬輛，其中11月銷售15萬輛，加上今年公司預期推出4至5款新型汽車，相信其今年或可實現銷售168萬輛，按年上升25%。

報告指出，吉利汽車推出的新平台，主要針對智能座艙、自動駕駛以及車輛控制，並稱研發時間大幅縮減50%。目前公司有超過16款車基於使用新平台研發，未來亦計劃推出純電動車，並擬與百度商討合作，該行相信，兩間企業若成功合作，吉利將可獲得百度的科技技術支持。吉利汽車最新升0.57%，報26.5元。

此外，該行相信，吉利汽車獲批在內地科創板上市，可籌集資金200億元人民幣，有助加強公司的自動駕駛及自動導航的技術，同時公司亦計劃在A股上市後，重啟與國際富豪汽車（Volvo）的合併方案，因此看好吉利的未來發展。

【延伸閱讀】大行點睇：中資科技股選股　瑞信首選騰訊　次選美團　京東排第三 請按【見下頁

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記者：溫藹紅

大行報告 汽車 吉利汽車（00175）

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