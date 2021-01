【美股泡沫】兩大名家看淡後市　指投機行為推動　股市正呈現「史詩級」泡沫

2021年伊始,美股屢創新高,且獲多間大行看好之際,有「債王」稱號、已退休之PIMCO創辦人格羅斯(Bill Gross)、以及GMO資產管理的創辦人、有「傳奇災難預言家」之稱的Jeremy Grantham卻先接連發出警告。

格羅斯薦三隻天然氣股

格羅斯在最新報告《Little Bit Softer Now》中指股市泡沫化,市場由指投機行為推動,同時受到財政政策、央行推動企業盈利等因素支持,實質利率為負推動公司股價創下新高。

他提醒投資者留意以下兩點:第一是大規模的貨幣寬鬆推動下,股市情緒炙熱,但是在意識到對政府支持成癮之前,市場還能夠承受多大規模的財政刺激?第二是低利率環境再加上通膨反彈,使實質利率正處於負值,令市場風險胃納提升,推動股市上漲。

去年特殊目的公司(SPAC))與增長股造好,例如外賣平台DoorDash(DASH)及旅遊住宿租賃平台Airbnb(ABNB)上市首日股價急升。但展望今年,格羅斯並不看好SPAC公司與增長股,他指天然氣行業或有不錯表現,收益率可達9%至12%,且有一定稅收優惠,建議投資者可考慮Magellan Midstream Partners(MMP)、BP Midstream Partners (BPMP) 以及 Enterprise Products Partners (EPD)。

股市呈現「史詩級泡沫」

Grantham被推崇為「傳奇災難預言家」,過去曾準確預測2000年和2008年金融危機。他在最新報告《等待最後一支舞》(Waiting for the Last Dance)中警告稱,股市正處於一個「成熟的史詩級泡沫」當中。

在Grantham看來,現時過高的估值、股價飆升、新股瘋狂發行、以及投資者的炙熱情緒,都是他加倍看淡後市的原因。但他亦無法預估股市泡沫何時或因何種因素爆破,但他斷言,無論聯儲局如何努力撐市,泡沫終將在適當的時候破裂,如何1929年華爾街股災和2000年科網泡沫一樣,被記錄在金融史之中。

Grantham早於今年6月已經發出泡沫警告,又於11月指股票正處於泡沫之中,但美股在此之前不斷衝上新高。他旗下基金去年跌約2.5%,同期標指則錄得16%升幅。

