【美股泡沫】兩大名家看淡後市　指投機行為推動　股市正呈現「史詩級」泡沫

2021年伊始，美股屢創新高，且獲多間大行看好之際，有「債王」稱號、已退休之PIMCO創辦人格羅斯（Bill Gross）、以及GMO資產管理的創辦人、有「傳奇災難預言家」之稱的Jeremy Grantham卻先接連發出警告。

格羅斯薦三隻天然氣股

格羅斯在最新報告《Little Bit Softer Now》中指股市泡沫化，市場由指投機行為推動，同時受到財政政策、央行推動企業盈利等因素支持，實質利率為負推動公司股價創下新高。

他提醒投資者留意以下兩點：第一是大規模的貨幣寬鬆推動下，股市情緒炙熱，但是在意識到對政府支持成癮之前，市場還能夠承受多大規模的財政刺激？第二是低利率環境再加上通膨反彈，使實質利率正處於負值，令市場風險胃納提升，推動股市上漲。

【美股分析】指資產負債表近年最強 瑞銀薦六大能源股博回購【下一頁】

去年特殊目的公司（SPAC)）與增長股造好，例如外賣平台DoorDash（DASH）及旅遊住宿租賃平台Airbnb（ABNB）上市首日股價急升。但展望今年，格羅斯並不看好SPAC公司與增長股，他指天然氣行業或有不錯表現，收益率可達9%至12%，且有一定稅收優惠，建議投資者可考慮Magellan Midstream Partners(MMP)、BP Midstream Partners (BPMP) 以及 Enterprise Products Partners (EPD)。

股市呈現「史詩級泡沫」

Grantham被推崇為「傳奇災難預言家」，過去曾準確預測2000年和2008年金融危機。他在最新報告《等待最後一支舞》（Waiting for the Last Dance）中警告稱，股市正處於一個「成熟的史詩級泡沫」當中。

【2021十大驚奇】黑石韋恩：料標指上半年回調兩成、年底可升至4500點【下一頁】

在Grantham看來，現時過高的估值、股價飆升、新股瘋狂發行、以及投資者的炙熱情緒，都是他加倍看淡後市的原因。但他亦無法預估股市泡沫何時或因何種因素爆破，但他斷言，無論聯儲局如何努力撐市，泡沫終將在適當的時候破裂，如何1929年華爾街股災和2000年科網泡沫一樣，被記錄在金融史之中。

Grantham早於今年6月已經發出泡沫警告，又於11月指股票正處於泡沫之中，但美股在此之前不斷衝上新高。他旗下基金去年跌約2.5%，同期標指則錄得16%升幅。

延伸閱讀：【iM投資學堂_美股BB班】交易美股如何收費？【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機