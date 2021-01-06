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【防疫抗疫基金】限聚令下戲院須停業　港府支援業界措施成效如何？

商業 15:31 2021/01/06

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本地戲院在限聚令下被迫關門，拖累電影業界發展。（資料圖片）

本地戲院在限聚令下被迫關門，拖累電影業界發展。港府透過「防疫抗疫基金」推出三輪「電影院資助計劃」，包括：1. 向持有公眾娛樂場所牌照，並在指明期間內有商業營運的電影院提供一筆過資助。2. 「煙火及特別效果技術員資助計劃」，向在指明期間持有特別效果技師，或特別效果助理有效牌照的合資格人士，提供一筆過資助7,500元。

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（6日）更在立法會會議上，解釋電影發展基金撥出約2.6億元下，5項主要措施，包括「薪火相傳計劃」、「電影製作融資計劃」、「劇本孵化計劃」、資助業界提供免費短期進階培訓課程，以及「首部劇情電影計劃」。

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5項主要措施實行詳情：
1. 「薪火相傳計劃」：第一輪計劃有5組導演合作組別參與，每部電影的資助額約為900萬元，預計拍攝工作最快可於2021年內展開。按過往經驗，一部中小型預算的電影製作工作，涉及約170名台前幕後工作人員，將使電影行內不同崗位的從業員受惠。

2. 「電影製作融資計劃」：截至2020年12月底，共收到8份申請，其中1份申請已獲批、1份被拒、1份撤回，並正審核5份申請。而該計劃早前已公布，延長放寬措施的申請期6個月，至2021年7月14日截止，預計會有約10部電影製作受惠，涉及政府融資共1億元。

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3. 「劇本孵化計劃」：現時共收到近1,550份申請。現正進行評審工作，初審結果預計於2021年第一季公布；整個計劃預計於2021年底完成。並已預留約800萬元推行。

4. 資助業界提供免費短期進階培訓課程：香港電影工作者總會（總會）及香港電影導演會（導演會），獲資助合共約2,000萬元。而自2020年下半年起，分別舉辦「電影工作者跨部門技能提升計劃」及「香港電影導演會──後期專業培訓計劃」。

總會於2020年12月下旬，舉行合共4場線上教學講座，其餘6場講座將於2021年1月上旬舉行；導演會則已完成全部19班、228堂課。兩項培訓計劃的總受惠業界人士約2,000人。

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5. 「首部劇情電影計劃」：第六屆「首部劇情電影計劃」共有5支優勝團隊，資助總額約為3,100萬元。各個製作團隊正進行前期籌備工作，預計於2021年正式展開拍攝工作。

責任編輯：馬意文

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