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Google調整搜尋演算法　2020年盜版網站流量下降

科技 15:30 2021/01/06

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近日有調查發現，去年盜版網站的瀏覽人數大幅減少，原因出自於Google修改及調整演算法。

2020年新冠肺炎疫情肆虐，市民減少外出，都會尋求不同方式消遣和解悶，例如觀看Netflix、Apple TV等。而過往總有不少市民不想花錢，選擇在盜版網站觀看。惟近日有調查發現，去年盜版網站的瀏覽人數大幅減少，原因出自於Google修改及調整演算法。

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據外國科技網站torrentfreak指，多年來盜版網站一直引來版權所有者的不滿，他們不斷要求搜索引擎取締、封殺這些網站。而終在去年，Google就在疫情下，修改演算法，助打擊盜版網站。

盜版追蹤公司MUSO資料顯示，Google在去年1月13日調整演算法後，盜版網站流量連2個月下跌。惟在4月多個國家及城市爆發新冠肺炎疫情，市民被迫留在家中，令盜版網站流量一度升高。Google看到相關情況，又再次修改演算法，令盜版網站流量再度下跌。資料顯示，由2019年12月到2020年11月，盜版網站的搜尋流量大約下降了3成多。

由2019年12月到2020年11月，盜版網站的流量大約下降了3成多。（MUSO資料圖片）

torrentfreak報道又指，數星期前Google又再次更新演算法，不過MUSO暫時並未公佈後續的流量變化。

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責任編輯：曾曉汶

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