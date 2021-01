【美國大選】逾170間巨企CEO籲國會確認拜登當選

美國大選結果塵埃落定,美國國會將於周三舉行聯席會議,確認最終美國總統人選。超過170位美國巨企CEO聯署敦促國會盡快確認拜登(Joe Biden)為新一任美國總統。聯署人士包括微軟行政總裁史密斯(Brad Smith)、高盛行政總裁蘇德巍(David Solomon) 及輝瑞行政總裁布拉(Albert Bourla)等。

超過170位企業家於聯署信中提及,總統候選人拜登及副總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)已勝出大選,最高法院亦駁回特朗普要求推翻選舉結果的法律訴訟,指「美國大選結果塵埃落定,國家是時候前進」(This presidential election has been decided and it is time for the country to move forward)。

聯署信續指,任何嘗試阻撓或推遲確認大選結果,都與美國的民主核心價值背道而馳。並強調科登及賀錦麗值得獲取兩黨的尊重及支持,並在信中希望美國能再次團結,面對史上最嚴峻的疫情及經濟危機。

美國現任總統特朗普(Donald Trump)一直宣稱大選存在舞弊並拒絕承認落敗,同時呼籲支持者周三赴華盛頓出席示威活動。另外有最少140名共和黨人計劃於聯席會議當日提出反對,阻止拜登當選。

責任編輯:郭麗明