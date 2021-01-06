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【美國大選】逾170間巨企CEO籲國會確認拜登當選

環球社會熱點 16:13 2021/01/06

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美國大選結果塵埃落定，美國國會將於周三舉行聯席會議，確認最終美國總統人選。超過170位美國巨企CEO聯署敦促國會盡快確認拜登（Joe Biden）為新一任美國總統。聯署人士包括微軟行政總裁史密斯（Brad Smith）、高盛行政總裁蘇德巍（David Solomon） 及輝瑞行政總裁布拉（Albert Bourla）等。

憂特朗普粉絲持槍示威 華盛頓出動國民警衛隊戒備 【下一頁】

超過170位企業家於聯署信中提及，總統候選人拜登及副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）已勝出大選，最高法院亦駁回特朗普要求推翻選舉結果的法律訴訟，指「美國大選結果塵埃落定，國家是時候前進」（This presidential election has been decided and it is time for the country to move forward）。

彭斯據報拒助特朗普 稱自己無能力阻拜登上任 【下一頁】

聯署信續指，任何嘗試阻撓或推遲確認大選結果，都與美國的民主核心價值背道而馳。並強調科登及賀錦麗值得獲取兩黨的尊重及支持，並在信中希望美國能再次團結，面對史上最嚴峻的疫情及經濟危機。

美國現任總統特朗普（Donald Trump）一直宣稱大選存在舞弊並拒絕承認落敗，同時呼籲支持者周三赴華盛頓出席示威活動。另外有最少140名共和黨人計劃於聯席會議當日提出反對，阻止拜登當選。

責任編輯：郭麗明

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