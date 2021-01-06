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【方圓公關人生@iM網欄】是活在幻變不息的歲月裡　2021年的「變」與「不變」

名人薈萃 16:02 2021/01/06

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過去一年香港經歷巨變，政經不振，新一年估計仍然會發生許多變化，環境在變人也在變，變化的本質就是時間流逝，轉變本身沒有立場，預留點時間去積極面對，導向理想那邊，世界可以變得更美好。

在後疫症時代，率先改變的肯定是消費行為，商業模式不可能再墨守成規，相應轉變以適應持續的改變絕對是王道。留在家裏工作、休息、娛樂的時間比以往大幅增加，傳統實體消費轉到虛擬網絡世界，網上商店數量增長如雨後春荀；而外出被限制，餐館、娛樂場所可能要面臨寒冬，不同行業各自各變化，又互相影響。從企業的角度考慮，如何進行業務數碼化轉型、處理網上支付系統應用等是基本，這是「變」，目光長遠積極一點的，是在眾多競爭者都在退後一步的時候，思考可否向前半步，當中可能是部署營銷策略、強化員工培訓、形象建立等等，以在現今看似逐漸收窄的營商環境中逆境求存的同時、看能否殺出條血路，在縫隙的另一端發現遼闊藍海，又或是做好日後與競爭同業擴大差距的準備，這也是「變」，根本上「變化」就是不斷的改善，也是企業變強的力量。

不變的，相信仍會是資金與實力（商業模式），在疫症消弭威脅解除的那一天，撐得住而復元速度較快的必然是擁有雄厚資金力量的一群，而優秀的商業模式，仍然是可以解決時代帶來的問題，以及掌握潛在客戶的痛點，沒有改變。

至於創新而有能力的商業模式，可能是在營商環境轉變中或重新「洗牌」的過程中出現，這種「改變」，卻又往往是企業社會發展的「不變」定律……

商場如戰場，在戰役中搶奪資源並佔據有利位置是需要分秒必爭的，活在當下，當你還在為過往很多美好事物在逐漸轉變消失而感到哀傷的同時，想一下仍有好多好人好事始終如一，不變初心。數月前，李嘉誠基金會公佈向本港四間大學提供1.7億港元資助，同時李嘉誠先生予大學管理層的致函中，引用蘇軾〈赤壁賦〉寄意，指出天地之間物各有主，而萬物間的「變」與「不變」，視乎那個角度如何解讀，尋找自我、展現天賦，在時間與變化中競逐追求理想，希望大家都可以在新一年願望達成，共勉之

作者_周子龍簡介：

前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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撰文 : 周子龍

欄名 : 方圓公關人生

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